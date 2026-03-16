प्रस्तावित ओंकारेश्वर अभयारण्य में बाघ की मौजूदगी, एक माह से डेरा डाले है नर बाघ
खंडवा के प्रस्तावित ओंकारेश्वर अभयारण्य के लिए एक सुखद संकेत, सालों बाद चांदगढ़, पुनासा और मूंदी रेंज में नजर आया बाघ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 10:42 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 10:55 PM IST
खंडवा: प्रस्तावित ओंकारेश्वर अभयारण्य के लिए एक सुखद संकेत सामने आया है. अभयारण्य में बाघ की मौजूदगी बनी हुई है. जंगल में लगे ट्रैप कमरों में पहली बार बाघ नजर आया है. हाल ही में हुई गणना में भी बाघ नजर आया है. जिससे अभयारण्य की उपस्थिति ने सारी कमियों को पूरा कर दिया है.
सालों बाद नजर आया बाघ
खंडवा में साल 2017 में पहली बार चांदगढ़ रेंज में बाघ दिखाई दिया था, जो अपनी टेरिटरी बढ़ाते हुए टाइगर रिजर्व से इस क्षेत्र में पहुंचा था. इसके बाद फिर दोबारा कभी भी बाघ नहीं दिखाई दिया. प्रत्येक दो साल में बाघ गणना में भी कहीं कोई संकेत नहीं मिले थे, लेकिन अब बाघ ने अपने उपस्थिति दर्ज कराई है. जो अभयारण्य में सबसे बड़ी कमी को पूरा कर देता है.
चांदगढ़, पुनासा और मूंदी रेंज में आया नजर
करीब एक महीने से बाघ तीर्थनगरी ओंकारेश्वर से लगे घने जंगल में घूम रहा है. जोकि करीब चार वर्ष का नर बाघ है. अभयारण्य में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रजाति के वन्य प्राणी मौजूद हैं. जिसमें सबसे अधिक संख्या तेंदुए की है. इसके अलावा भालू, नीलगाय, हिरण, लोमड़ी सहित अन्य वन्य प्राणी भी हैं. अब वन विभाग द्वारा लगाए गए कैमरों में अभयारण्य से जुड़े चांदगढ़, पुनासा और मूंदी रेंज में बाघ भी दिखाई दिया है.
वन्य प्राणियों के लिए सुरक्षित आवास
ओंकारेश्वर अभयारण्य में 52 टापू हैं जो इंदिरा सागर के बैकवाटर में बने हैं. इसका अधिकांश हिस्सा पानी और घने जंगल से घिरा हुआ है. ऐसे में यहां वन्य प्राणियों के लिए भोजन के साथ ही पानी की भरपूर उपलब्धता है. इससे यह क्षेत्र वन्य प्राणियों के लिए सुरक्षित आवास भी बन गया है. यही वजह है कि इस क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है.
मोहन यादव ने साल की शुरुआत में की थी घोषणा
प्रस्तावित ओंकारेश्वर अभयारण्य का क्षेत्रफल 611.753 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें देवास जिले का 268.479 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र भी शामिल है. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साल की शुरुआत में ही ओंकारेश्वर अभयारण्य की घोषणा कर दी थी. इसके बाद मामला अधिसूचना पर अटक गया था.
अप्रैल में अधिसूचना जारी होने का अनुमान
इस बीच एनवीडीए ने हाट पिपल्या परियोजना और काली सिंध परियोजना की लाइन अभयारण्य के बीच से जाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन इसका भी अब निराकरण हो गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने प्रस्तावित अभयारण्य का निरीक्षण किया है. जिससे अब अप्रैल महीने के अंत तक अभयारण्य की अधिसूचना जारी हो सकती है.
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अभयारण्य को लेकर केवल अधिसूचना होनी है. जिसके बाद अभयारण्य को लेकर सभी आवश्यक निर्माण जिसमें वॉच टावर, अभयारण्य का कार्यालय बनाए जाएंगे. एक तरह से लोग ओंकारेश्वर आकर ज्योर्तिलिंग के दर्शन करने के साथ प्राकृतिक वातावरण में वन्य प्राणियों को निकट से भी देख सकेंगे.