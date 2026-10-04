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ओंकारेश्वर में झूला पुल के नीचे नर्मदा की गहराई का चला पता, पहली बार प्रोफेशनल स्कूबा डाइविंग

खंडवा: तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में पहली बार मां नर्मदा की गहराई को जानने के लिए प्रोफेशनल स्कूबा डाइविंग कराई गई. झूला पुल के नीचे नदी की गहराई में उतरे प्रशिक्षित स्कूबा डाइवर ने नदी तल का निरीक्षण किया. अंधेरे और बढ़ते जल दबाव के बीच टॉर्च की रोशनी में किए गए इस निरीक्षण में बड़े-बड़े पत्थरों के बीच मूर्तियां, सिक्के और छोटे पौधे दिखाई दिए. हालांकि डाइविंग के दौरान किसी तरह के आभूषण या अन्य कीमती सामान के मिलने की जानकारी नहीं है.

झूला पुल के नीचे स्कूबा डाइविंग के दौरान यासिर हसीब ने विशेष उपकरणों और टॉर्च की सहायता से नर्मदा नदी के भीतर निरीक्षण किया. स्कूबा डाइवर यासिर हसीब ने बताया, "जैसे-जैसे गहराई बढ़ती गई, पानी का दबाव भी बढ़ता गया. इसके बावजूद उन्होंने निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नदी तल तक पहुंचकर वहां की स्थिति देखी. करीब 210 फीट की गहराई पर बड़े पत्थरों के बीच कुछ मूर्तियां, सिक्के और छोटे पौधे नजर आए. डाइव के दौरान नदी तल पर अत्यधिक गंदगी दिखाई नहीं दी."

यह डाइविंग मां रेवा मांझी नाविक संघ की ओर से कराई गई. भोपाल की पायनियर वॉटर स्पोर्ट्स टीम ने यह अभियान किया. PADI गाइड मास्टर इंस्ट्रक्टर यासिर हसीब ने करीब 210 फीट की गहराई तक जाकर नदी तल का जायजा लिया.

झूला पुल के नीचे नर्मदा की गहराई का चला पता (ETV Bharat)

300 से 350 फीट गहराई के अनुमान की होगी समीक्षा

स्कूबा डाइवर यासिर हसीब ने बताया, "झूला पुल के नीचे नर्मदा की गहराई को लेकर स्थानीय नाविक लंबे समय से 300 से 350 फीट तक का अनुमान लगाते रहे हैं. यह अनुमान मुख्य रूप से नाविकों के अनुभव पर आधारित रहा है. ऐसे में पहली बार प्रोफेशनल स्कूबा डाइविंग के जरिए 210 फीट तक पहुंचकर किया गया प्रत्यक्ष निरीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि 210 फीट तक पहुंचना नदी की अधिकतम गहराई का अंतिम प्रमाण नहीं है. नदी की पूरी गहराई निर्धारित करने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक सर्वे की आवश्यकता है."

गहराई में डाइविंग के लिए खर्च होती है महंगी गैस

स्कूबा डाइवर यासिर हसीब के अनुसार, "इतनी गहराई में स्कूबा डाइविंग सामान्य डाइविंग से काफी अलग होती है. पानी का दबाव बढ़ने के साथ सुरक्षा और तकनीकी सावधानियां भी बढ़ जाती हैं. एक डाइव में करीब 10 से 12 हजार रुपए तक की गैस खर्च होती है." निर्धारित प्रक्रिया के तहत डाइव पूरी करने के बाद सेफ्टी स्टॉप सहित अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए डाइवर को सुरक्षित रूप से सतह पर लाया गया.

नाविक संघ ने उठाई नर्मदा सफाई की मांग

मां रेवा मांझी नाविक संघ के अध्यक्ष भोलाराम केवट ने कहा, "नर्मदा केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि ओंकारेश्वर की पहचान भी है. नदी की सफाई और संरक्षण पर गंभीरता से काम होना चाहिए, ताकि नर्मदा का प्राकृतिक स्वरूप बरकरार रहे. प्रोफेशनल डाइविंग से नदी की गहराई और तल की वास्तविक स्थिति को समझने की दिशा में नई जानकारी सामने आई है. अब जरूरत है कि नदी के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तरीके से आगे भी सर्वे और सफाई का काम किया जाए."

मूर्तियों और सिक्कों से सामने आया आस्था का पहलू

नदी तल में मूर्तियों और सिक्कों का दिखाई देना इस बात की ओर संकेत करता है कि श्रद्धालुओं द्वारा आस्था के चलते छोड़ी गई वस्तुएं लंबे समय से नर्मदा की गहराई में मौजूद हैं. धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी का अलग स्थान है. ऐसे में नदी तल की स्थिति को लेकर नियमित निरीक्षण और संरक्षण की जरूरत महसूस की जा रही है.