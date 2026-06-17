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राष्ट्रपति का चार दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा, सबसे पहले पहुंचेंगी ओंकारेश्वर, छावनी में तब्दील तीर्थ नगरी

गुरुवार 18 जून को ओंकारेश्वर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आगे श्योपुर और जबलपुर का दौरा, तीर्थ नगरी पूरी तरह हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील.

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दो दिवसीय प्रवास पर ओंकारेश्वर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 12:08 PM IST

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Updated : June 17, 2026 at 12:16 PM IST

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खंडवा: महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश दौरे पर होंगी, जिसमें से 18 और 19 जून को वे ओंकारेश्वर में होंगी. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तीर्थ नगरी पूरी तरह हाई-सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो गई है. जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रपति की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है. कार्यक्रम स्थल, मंदिर परिसर, हेलीपेड, वीआईपी मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

ओंकारेश्वर रहेगा नो-ड्रोन एरिया

कलेक्टर ऋषव गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार, '' 17 से 19 जून तक संपूर्ण ओंकारेश्वर क्षेत्र और कोठी हेलीपेड के आसपास दो किलोमीटर का दायरा 'नो-ड्रोन जोन' घोषित किया गया है. इस अवधि में किसी भी प्रकार के ड्रोन या ड्रोन कैमरे के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हाई अलर्ट (ETV Bharat)

इन वस्तुओं के साथ कार्यक्रम स्थल में प्रवेश प्रतिबंधित

सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थल पर ड्रोन, धारदार हथियार, पानी की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ, पटाखे, लाठी-डंडे, छाते, औजार, तंबाकू उत्पाद, बैग, झोले तथा अन्य संदिग्ध सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. सभी आगंतुकों को सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा.

तीन दिन बदली रहेगी ओंकारेश्वर में यातायात व्यवस्था

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए 17 जून से 19 जून दोपहर 12 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी. इंदौर-खंडवा मार्ग पर भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा, जिससे ओंकारेश्वर क्षेत्र में यातायात का दबाव कम रहे और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो.

President Draupadi Murmu
तीर्थ नगरी पूरी तरह हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था

इंदौर, खंडवा और मूंदी की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को ट्रेंचिंग ग्राउंड (नया बस स्टैंड) और ताम्रकर (गणेश नगर) पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा. यहां से श्रद्धालुओं को पैदल मंदिर और घाट क्षेत्र तक जाना होगा. वही, बसों की पार्किंग मोरटक्का में रहेगी, जहां से प्रशासन द्वारा विशेष परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले प्रशासन ने पूरी की तैयारियां (ETV Bharat)

राष्ट्रपति के काफिले के दौरान रहेगा नो-व्हीकल जोन

राष्ट्रपति के काफिले के आवागमन के दौरान सुरक्षा कारणों से निर्धारित मार्गों पर अस्थाई रूप से नो-व्हीकल जोन लागू किया जाएगा. राष्ट्रपति के गंतव्य तक पहुंचने के बाद यातायात को पुनः सामान्य कर दिया जाएगा.

जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं तथा स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे निर्धारित पार्किंग और डायवर्जन व्यवस्था का पालन करें, प्रतिबंधित सामग्री साथ न लाएं और यात्रा के लिए पर्याप्त समय लेकर निकलें.

Last Updated : June 17, 2026 at 12:16 PM IST

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