ओंकारेश्वर में मिलावटी प्रसाद का बड़ा खुलासा, श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़!
खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में मौजूद दुकान पर प्रशासन का छापा, प्रसाद के रूप में बेच रहा था मिलावटी पेड़ा और मिल्क केक, जब्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 3:11 PM IST
खंडवा: सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ा करने का मामला सामने आया है. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मंदिर प्रांगण में स्थित प्रसाद की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की. इस कार्रवाई में लगभग ढाई लाख रुपए के मिल्क केक व मावा पेड़े जब्त किए गए हैं. जो कथित रूप से मिलावटी और अमानक गुणवत्ता के पाए जाने की आशंका में संदेह के घेरे में हैं.
मंदिर परिसर में लगी दुकान में मिलावटी मिठाई
ओंकारेश्वर मंदिर परिसर की दुकान ओंकार पेड़ा भंडार (दुकान नं. 2) में महाराष्ट्र से लाया गया मावा पेड़ा और मिल्क केक प्रसाद के नाम पर बेचा जा रहा था. शिकायत मिलने पर कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा को जांच के निर्देश दिए. जांच में पाया गया कि दुकान संचालक नायनेश्वर मोहिते व विक्रेता समाधान श्रद्धालुओं को असली मावे के नाम पर मिलावटी पेड़े और मिठाई उपलब्ध करा रहे थे.
लाखों रुपए का खाद्य पदार्थ जब्त
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने बताया कि "दुकान से 300 किलो मावा पेड़ा जिसकी कीमत लगभग 1.20 लाख रुपए और 334.50 किलो मिल्क केक जिसकी कीमत लगभग 1.33 लाख है, इस प्रकार कुल 2.53 रुपए मूल्य का खाद्य पदार्थ जब्त किया गया. दो नमूनों को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
बिना लाइसेंस संचालित हो रही थी दुकान
सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि दुकान बिना किसी खाद्य लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) के मंदिर प्रांगण में संचालित हो रही थी. इसे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था के साथ खुला खिलवाड़ माना जा रहा है. प्रशासन ने दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है और इसे आगे के आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राधेश्याम गोले, नायब तहसीलदार उदय मंडलोई व लैब केमिस्ट विनय साकेत सहित पुलिस बल भी मौजूद रहा.
हेल्थ और आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
ओंकारेश्वर धाम देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र है. ऐसे में प्रसाद के नाम पर बेची जा रही मिलावटी सामग्री न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आस्था और स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
प्रशासन की श्रद्धालुओं से अपील
प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा है कि प्रसाद या खाद्य सामग्री खरीदते समय दुकानों पर खाद्य सुरक्षा लाइसेंस अवश्य जांचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें.