ओंकारेश्वर नगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब, महाशिवरात्रि पर भगवान की झलक पाने श्रद्धालुओं में होड़

खंडवा: महा​शिवरात्रि पर भगवान शिव की नगरी ओंकारेश्वर में आस्था का सैलाब उमड़ा है. देर रात से बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रही. महा​शिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर की झलक के लिए भक्त आतुर नजर आए. ओंकारेश्वर मंदिर 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक है.

देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए देश भर से लोग पहुंचे. महा​शिवरा​त्रि पर भगवान के दर्शन व पूजा का विशेष महत्व है. इसके चलते देर रात से ही श्रद्धालु ओंकारेश्वर में डट गए थे. मंदिर परिसर में अलग-अलग फूलों से मनमोहक सजावट की गई है. मंदिर में रात 3 बजे दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू कर दिया गया था. भवागन ओंकारेश्वर का पंचामृत से अ​भिषेक कर पूजन किया गया.

महाशिवरात्रि पर भगवान की झलक पाने श्रद्धालुओं में होड़ (ETV Bharat)

इस दौरान भक्त भी दर्शन करते रहे. मंदिर में वीआइपी और सामान्य दर्शन दोनों की ही व्यवस्था रही. इसके साथ ही ऑनलाइन दर्शन को लेकर भी व्यवस्था की गई थी. मंदिर का लाइव टेलिकास्ट मंदिर परिसर में स्क्रीन पर होने से लाइन में लग कर भी लोग दर्शन करते हुए जय घोष लगाते रहे.