ओंकारेश्वर नगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब, महाशिवरात्रि पर भगवान की झलक पाने श्रद्धालुओं में होड़
खंडवा में ओंकारेश्वर मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, महाशिवरात्रि पर नर्मदा नदी में डुबकी लगा भगवान शिव की पूजा-अर्चना की.
खंडवा: महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की नगरी ओंकारेश्वर में आस्था का सैलाब उमड़ा है. देर रात से बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रही. महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर की झलक के लिए भक्त आतुर नजर आए. ओंकारेश्वर मंदिर 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक है.
देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए देश भर से लोग पहुंचे. महाशिवरात्रि पर भगवान के दर्शन व पूजा का विशेष महत्व है. इसके चलते देर रात से ही श्रद्धालु ओंकारेश्वर में डट गए थे. मंदिर परिसर में अलग-अलग फूलों से मनमोहक सजावट की गई है. मंदिर में रात 3 बजे दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू कर दिया गया था. भवागन ओंकारेश्वर का पंचामृत से अभिषेक कर पूजन किया गया.
इस दौरान भक्त भी दर्शन करते रहे. मंदिर में वीआइपी और सामान्य दर्शन दोनों की ही व्यवस्था रही. इसके साथ ही ऑनलाइन दर्शन को लेकर भी व्यवस्था की गई थी. मंदिर का लाइव टेलिकास्ट मंदिर परिसर में स्क्रीन पर होने से लाइन में लग कर भी लोग दर्शन करते हुए जय घोष लगाते रहे.
सुबह से नर्मदा में लगाई डूबकी
मां नर्मदा नदी के दर्शन व स्नान का बड़ा महत्व है. रात से ही देश भर से आए श्रद्धालु नर्मदा नदी में डुबकी लगाकर दर्शन की लाइन में लगते रहे. हाथों में पूजन और जल लेकर लंबी-लंबी कतारों में लगे रहे. मंदिर परिसर भी बोल बम और भोले शंभु के जयकारों लगाते लोगों का उत्साह देखते ही बना.
भारत के जीत मनोकामना की
रविवार शाम को भारत-पाकिस्तान का बीच चल रही आईसीसी चैंपियन ट्राफी का मैच होने वाला है. ऐसे में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर सुख शांति की कामना की, साथ ही भारत की जीत के लिए प्रार्थना भी की. श्रद्धालुओं का कहना है कि इस महा मुकाबले में भारतती टीम एक बार फिर पाकिस्तान को हराएग. हम हाथों में तिरंगा लेकर जश्न मनाएंगे.