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ओंकारेश्वर मंदिर में झूला पुल पर लगा ताला, दोनों तरफ गार्ड तैनात, जानें तीर्थनगरी जाने का नया रास्ता

खंडवा की धार्मिक तीर्थनगरी में ओंकारेश्वर मंदिर की ओर जाने वाला झूला पुल क्षतिग्रस्त, प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर जड़ा ताला.

OMKARESHWAR MAMLESHWAR TEMPLE
ओंकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर को जोड़ने वाला झूला पुल हुआ बंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
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खंडवा: ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर मंदिर को जोड़ने वाला झूला पुल को बंद कर दिया गया है. मंगलवार और बुधवार की दरमियानी देर रात पुल के लोडिंग तार में लगी एक महत्वपूर्ण कड़ी (लिंक) अचानक टूट गई. जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के चलते आवागमन बंद कर दिया. बुधवार सुबह पुल के दोनों ओर सुरक्षा गार्ड्स को तैनात कर गेट पर ताला लगा दिया गया है.

पुल से तत्काल आवागमन बंद

झूला पुल की एक कड़ी टूटने से आसपास की दूसरी कड़ियों और सपोर्ट सिस्टम पर भार बंट गया है. इसके चलते उन कड़ियों पर अब अतिरिक्त भार पड़ने से उनके भी क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी हुई है. इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने शुरुआत में ही पुल को बंद कर दिया है. वहीं इस पुल के पास रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि कड़ी टूटने के बाद उन्हें झूला पुल का एक हिस्सा हल्का झुका हुआ भी दिखाई दे रहा है.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर लिया फैसला (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ी

ओंकारेश्वर में दो पुल है. जिससे श्रद्धालु भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने पहुंचते हैं. इसमें से एक पुल ममलेश्वर मंदिर को ओंकारेश्वर मंदिर से जोड़ता है. अब इस पुल के बंद हो जाने से श्रद्धालुओं का भार एक ही पुल पर आ गया है. अब जेपी चौक से होकर श्रद्धालुओं को मंदिर तक जाना होगा. इसके अलावा झूला पुल बंद होने से श्रद्धालु नाव का भी सहारा ले सकता है. ममलेश्वर से ओंकारेश्वर जाने के लिए यह विकल्प बन गया. इससे नाव संचालन पर भी भार बढ़ेगा. पुराने पुल के साथ अब श्रद्धालु नाव से भी मंदिर आना-जाना कर सकते हैं.

OMKARESHWAR HANGING BRIDGE
झूला पुल की कड़ी टूटने पर रास्ता हुआ बंद (ETV Bharat)

2004 में करोड़ों की लागत से हुआ था निर्माण

यह झूला पुल करीब 12 साल पहले 2004 में एनएचडीसी द्वारा बनाया गया था. उस समय इसकी निर्माण लागत करीब 7.20 करोड़ रुपए आयी थी. जिसके बाद लगभग 3 वर्ष पूर्व यहां के सबसे बड़े पर्व महाशिवरात्रि से ठीक पहले भी इस झूला पुल का एक सस्पेंडिंग तार टूट गया था. जिसके चलते कुछ दिनों तक पुल पर आवागमन बंद कर उसकी मरम्मत की गई थी.

तीर्थनगरी ओंकारेश्वर के नायब तहसीलदार उदय मंडलोई ने बताया, "झूला पुल की एक कड़ी टूट गई है. फिलहाल श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुल बंद किया गया है. वहां मरम्मत का कार्य जल्द ही शुरू कराया जा रहा है. टूटी हुई कड़ी की मरम्मत पूरी होने के बाद ही पुल को दुबारा श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा, जिसमे लगभग 2 से 3 दिन का समय लग सकता है."

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