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सोमवती अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं  से पट गई ओंकारेश्वर नगरी, नर्मदा में लगाई डुबकी

सोमवती अमावस्या पर नर्मदा में स्नान कर 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए ज्योतिर्लिंग के दर्शन, महादेव की जयघोष से गूंज उठी तीर्थ नगरी.

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सोमवती अमावस्या पर ओंकारेश्वर में भारी भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 4:44 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
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खंडवा: सूर्य संक्रांति के दुर्लभ संयोग एवं सोमवती अमावस्या पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं ने ओंकारेश्वर पहुंचकर नर्मदा में स्नान-दान किया. इस दिन करीब 1 लाख 25 हजार लोगों ने नर्मदा में पवित्र स्नान कर भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए. सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर ओंकारेश्वर में सुबह 4 बजे से ही स्नान जप, तप, दान और पूजा शुरू हो गया था.

हर-हर महादेव की जयघोष से गूंज उठी तीर्थ नगरी

सोमवती अमावस्या पर्व पर ओंकारेश्वर के प्रमुख घाट गौमुख घाट, ब्रह्मपुरी घाट, नागर घाट, केवलराम घाट पर श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला. जेपी चौक, बड़ा चौक, मंदिर प्रांगण, कोटितीर्थ घाट दिनभर श्रद्धालुओं से भरे रहे. हर-हर महादेव और नर्मदे हर के जयघोष से पूरी तीर्थ नगरी गूंज उठी. दिनभर यहां का वातावरण भक्तिमय में सराबोर रही.

लाखों श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग का किया दर्शन (ETV Bharat)

प्रशासन ने यातायात के पुख्ता इंतजाम किए

जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात के पुख्ता इंतजाम जगह-जगह किए गए. वहीं, सामान्य दिनों में लगभग 3500 फोर व्हीलर वाहन तथा वीकेंड पर करीब 5 हजार फोर व्हीलर वाहन ओंकारेश्वर पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस, प्रशासन, नगर परिषद और होमगार्ड द्वारा सुरक्षा, यातायात एवं पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई. प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती से श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम दर्शन का लाभ मिला. सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर ट्रस्ट की ओर से सुरक्षा नाव भी घाटों पर तैनात की गई है.

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महादेव की जयघोष से गूंज उठी तीर्थ नगरी (ETV Bharat)

25 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे

इस वर्ष पुरुषोत्तम मास में लगभग 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ओंकारेश्वर, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन के साथ ही मां नर्मदा में स्नान किया. सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए लाइन में लग गए थे. कहा जाता है मां नर्मदा के दर्शन मात्र से विशेष फल प्राप्त होता हैं. पंडित सुधीर अत्रे ने बताया कि "सोमवार को अमावस्या और सूर्य संक्रांति का संयोग बनने से इस दिन का विशेष धार्मिक महत्व रहा. इस अवसर पर कांस्य पात्र, मालपुआ, खीर, अन्न और वस्त्र दान को पुण्यफलदायी माना गया है."

Last Updated : June 15, 2026 at 5:02 PM IST

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