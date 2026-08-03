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तीनों लोकों के चक्कर लगा भोलेनाथ यहां करते हैं आराम, ओंकारेश्वर से रखते हैं विंध्य पर्वत पर नजर

खंडवा स्थित ओंकारेश्वर मंदिर की विशेष है मान्यता, सावन में दर्शन करने से मिलता है पुण्य, जानिए भगवान का यहां से क्या है नाता.

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ओंकारेश्वर मंदिर का इतिहास और महत्व (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 2:52 PM IST

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Updated : August 3, 2026 at 4:09 PM IST

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खंडवा: सावन महीने की शुरुआत होते ही मंदिर और शिवलयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है. देश के अलग-अलग हिस्सों में 12 ज्योतिर्लिंग हैं. जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में हैं. दोनों ही मंदिरों में बम-बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालओं का तांता लगना शुरू हो गया है. अगर बात ओंकारेश्वर मंदिर की करें तो यहां की विशेष धार्मिक मान्यता इसे बाकी दूसरे ज्योतिर्लिंग से अलग बनाती है. जानिए ओंकारेश्वर नाम के पीछे की कहानी और महत्व क्या है.

दोनों भगवान के दर्शन जरूरी, तभी पूरे होते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन

भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में खंडवा स्थित ओंकारेश्वर चौथे नंबर है. इंदौर से यह करीब 77 किलोमीटर दूर, खंडवा जिले में स्थित है. ओंकारेश्वर मंदिर की पहले और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भगवान ओंकारेश्वर और दक्षिण तट पर भगवान ममलेश्वर स्थापित हैं. ऐसी मान्यता है कि कोई भी श्रद्धालु जब तक दोनों भगवान के दर्शन नहीं करता, तब तक उसका दर्शन पूरा नहीं माना जाता है. यानि की भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर दोनों के दर्शन के बाद ही पूरे ज्योर्तिलिंग के दर्शन का पुण्य मिलता है.

ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता (ETV Bharat)

ऊपर से देखने पर ॐ का आकार, यहां भगवान करते हैं आराम

इस मंदूर को ऊपर से देखने पर यह ॐ के आकार का नजर आता है. ओंकारेश्वर नाम का मतलब ॐ या ओंकार होता है. शिव पुराण के मुताबिक यहां भगवान शिव प्रकट हुए थे. भगवान शिव हर दिन तीन लोकों का चक्कर लगाने के बाद यहां आराम किया करते हैं. कहा तो यह भी जाता है कि एक बार भगवान नारद ने विंध्य पर्वत की महत्वता को मेरु पर्वत से कम बताया. जो बात विंध्य पर्वत को रास नहीं आई.

विंध्य पर्वत पर भोलेनाथ रखते हैं नजर

जिसके बाद विंध्य पर्वत ने महादेव को खुश करने के लिए कड़ी तपस्या की. विंध्य पर्वत की तपस्या और सच्ची भक्ति देखकर भोलेनाथ खुश हो गए और वरदान दे दिया. हालांकि भगवान को लगा जो शक्ति मैंने दी है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. इसलिए भगवान ने खुद को दो रूपों में बांट लिया. जो ओंकारेश्वर और ममलेश्वर कहलाया. ओंकारेश्वर शिवलिंग के रूप में और ममलेश्वर् नर्मदा नदी के दूसरी पार. ऐसा करने पर भगवान शिव ने तय किया कि वे विंध्य पर्वत पर नजर रखेंगे.

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ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

भगवान शिव ने राक्षसों का हराया

मान्यता यह भी है कि भगवान श्रीराम के पूर्वज राजा मांधाता ने यहां कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और राजा मांधाता के आग्रह पर इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए. तभी से यह स्थल देश के प्रमुख शिवधामों में गिना जाता है. वहीं एक कहानी यह भी कहती है एक बार जब राक्षसों और भगवान के बीच लड़ाई हुई तो, राक्षस भगवान को हरा रहे थे. तब सभी देवताओं ने भगवान शिव की अराधना की. जिसके बाद भोलेनाथ ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए और राक्षसों को हराया. इस तरह की तमाम किवदंतिया ओंकारेश्वर मंदिर को लेकर सुनने मिलती है.

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सावन में लगा श्रद्धालुओं का तांता (ETV Bharat)

परमार राजाओं ने बनवाया था मंदिर

आपको बता दें यह 11वीं सदी का मंदिर है. जिसे मालवा के परमार राजाओं ने बनवाया था. 13वीं सदी में कुछ आक्रांताओं ने मंदिर पर हमला किया था, जिसके बाद मंदिर को काफी क्षति पहुंची थी, लेकिन भगवान को कुछ नहीं हुआ था. इस तरह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग मान्यता और महत्व है.

सावन के महीने में ओंकारेश्वर मंदिर में पट रोज की तरह सुबह लगभग 4 बजे खुलते हैं. सुबह की आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हो जाते हैं. पहला सोमवार होने से दूर तक भक्तों की लंबी कतारें लगी रही. वहीं कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाया. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर 300 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है.

शिव आराधना का सबसे पवित्र माह

श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस माह में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं. इसी कारण श्रावण के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से व्रत, पूजा और जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं.

Last Updated : August 3, 2026 at 4:09 PM IST

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