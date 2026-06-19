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मध्य प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन कहां तक पहुंचा? ओंकारेश्वर में राष्ट्रपति ने ली जानकारी

मध्य प्रदेश में सिकल सेल बीमारी के खिलाफ हर स्तर पर जंग जारी. आदिवासी इलाकों में टीमें लगातार काम में जुटी.

President visit Omkareshwar
सिकल सेल उन्मूलन प्रदर्शनी का अवलोकन करती राष्ट्रपति (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 1:40 PM IST

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खंडवा : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मध्य प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन के लिए जारी प्रयासों की सराहना की है. प्रदेश के आदिवासी इलाकों में यह अनुवांशिक बीमारी आज भी कई लोगों की मौत की वजह बन रही है. इस बीमारी के खिलाफ जनजागरण के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदर्शनी का अवलोकन राष्ट्रपति ने किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 5 दिवसीय मध्यप्रदेश प्रवास के दौरान शुक्रवार को ओंकारेश्वर पहुंची.

सिकलसेल उन्मूलन मिशन पर प्रदर्शनी

राष्ट्रपति ने सिकलसेल उन्मूलन मिशन के लिए किए जा रहे कार्यों, नवाचारों एवं जनजागरूकता अभियानों की जानकारी ली. उन्होंने सिकलसेल रोग की रोकथाम, समय पर जांच, उपचार तथा प्रभावित परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की. प्रदर्शनी में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा आयुष विभाग द्वारा सिकलसेल रोग की पहचान, उपचार, परामर्श, जागरूकता अभियान तथा बचाव संबंधी उपायों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया.

मध्य प्रदेश में सिकल सेल बीमारी के खिलाफ हर स्तर पर जंग (ETV BHARAT)

सिकल सेल रोगियों के लिए कई सुविधाएं

अधिकारियों ने राष्ट्रपति को मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे स्क्रीनिंग अभियान, जेनेटिक काउंसिलिंग, निःशुल्क उपचार व्यवस्था, सिकलसेल मोबाइल एप एवं पोर्टल एवं रोग उन्मूलन की कार्ययोजना की जानकारी दी. जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदर्शनी में जनजातीय अंचलों में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट की सेवाओं, सिकलसेल रोगियों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, अनुसूचित जाति राहत योजना तथा विभाग की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन किया गया.

President visit Omkareshwar
सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 (ETV BHARAT)

सिकलसेल मित्रों के साथ फोटो खिंचवाए

महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, वन स्टॉप सेंटर, पोषण आहार, महिला हेल्पलाइन-181 सहित महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत की. राष्ट्रपति ने इन योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाई जा रही सेवाओं की भी प्रशंसा की.

प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त की. इस दौरान राष्ट्रपति ने सिकलसेल उन्मूलन मिशन 2047 से जुड़े सिकलसेल मित्रों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया.

मध्य प्रदेश में सिकल सेल कार्ड बनाए

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "राष्ट्रपति और राज्यपाल के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उन्मूलन के पूरे प्रयास कर रही है. प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेद कॉलेज की भी संख्या बढ़ रही है. इस बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रदेश में एक करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिनके इलाज के लिए सिकल सेल कार्ड भी बनाए जा रहे है. 3700 से अधिक सिकल सेल मित्र एनसीसी कैडेट इस लड़ाई में हमारे साथ हैं."

विवाह पूर्व सिकल सेल की जांच कराएं

राज्यपाल डॉ. मंगू भाई पटेल ने कहा "प्रधानमंत्री ने सिकल सेल को राष्ट्रीय मिशन बनाया है. जुलाई 23 में शहडोल से इसकी शुरुआत हुई, जिसकी बदौलत पूरा देश खासकर जनजाति समाज इस बीमारी के प्रति जागरूक हो रहा है. प्रदेश में सिकल सेल के लिए एलोपैथिक दवाओ के साथ आयुर्वेदिक दावों का भी प्रयोग शुरू किया गया. विवाह पूर्व कुंडली की वजह सिकल सेल की जांच जरूर करना चाहिए, जिससे कि आने वाली संतान को इस भीषण बीमारी से बचाया जा सके."

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