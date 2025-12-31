ETV Bharat / state

साल के आखिरी दिन खंडवा में उमड़ा जनसैलाब, डेढ़ लाख से ज्यादा लोग पहुंचे ओंकारेश्वर धाम

खंडवा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, 31 दिसंबर साल के आखिरी दिन डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों नर्मदा स्नान कर किए दर्शन.

KHANDWA LAKH PEOPLE VISIT
साल के आखिरी दिन खंडवा में उमड़ा जनसैलाब (ETV Bharat)
Published : December 31, 2025 at 11:20 AM IST

खंडवा: देशभर के टूरिस्ट प्लेस में नए साल को लेकर पर्यटकों की बुकिंग फुल हो चुकी है. वहीं धार्मिक स्थलों पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इसी तरह मध्य प्रदेश के तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में महादेव के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है. साल 2025 खत्म होने से एक दिन पहले डेढ़ लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नए बस स्टैंड से पर ही बड़े वाहनों का प्रवेश रोक लगा दी है.

नव वर्ष की अगवानी के लिए ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में भारी तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा हुआ है. दो दिन से श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ गई है. जिससे गर्भगृह में बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे लग रहे हैं. दर्शन की लाइन मंदिर के सामने दुकानों से भी आगे पुराने पुल तक पहुंच गई है. इधर मंदिर में भीड़ को देखते हुए जेपी चौक पर स्टॉपर लगाकर श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है.

डेढ़ लाख से ज्यादा लोग पहुंचे ओंकारेश्वर धाम (ETV Bharat)

घाटों पर सुरक्षा का इंतजाम, एसडीआरएफ के जवान तैनात

नागर घाट, संगम घाट, ब्रह्मपुरी, गोमुख, अभय, कोटितीर्थ सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ अलसुबह ही स्नान के लिए पहुंच रहीं है, इसको देखते हुए इन सभी घाटों पर एसडीआरएफ के जवान, परिषद के कर्मचारी और पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है. दो दिन में तीन लोगों को जवानों ने डूबने से बचाया. वहीं सुरक्षा नाव से भी घाटों की निगरानी की जा रही है.

KHANDWA OMKARESHWAR 31ST DECEMBER
लोगों ने किया नर्मदा स्नान (ETV Bharat)

1 जनवरी तक नाव संचालन पर रोक

प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 1 जनवरी तक नर्मदा नदी में नाव के संचालन पर रोक लगा दी है. नर्मदा नदी में सुरक्षा नाव भी चलाई जा रही है. जिससे नाव पर नजर रखी जा रही है. इसके साथ ही नगर परिषद द्वारा मुनादी कराई जाकर श्रद्धालुओं को अलर्ट किया जा रहा है. साथ ही नाविकों को चेता रहे हैं कि प्रतिबंध के बाद अगर वे नाव चलाते हैं तो कार्रवाई के साथ ही नाव जब्त कर ली जाएगी.

