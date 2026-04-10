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ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूबी श्रद्धालुओं से भरी नाव, झारखंड के सभी 10 लोगों का रेस्क्यू

खंडवा के ओंकारेश्वर में हुआ बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी नाव नदी में पलटी, SDRF और गोताखोरों ने सभी श्रद्धालुओं की किया रेस्क्यू.

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ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूबी श्रद्धालुओं से भरी नाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 4:56 PM IST

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Updated : April 10, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
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खंडवा: मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया. नर्मदा नदी में नवीन घाट के पास एक नाव पलट गई. नाव में झारखंड के 10 लोग सवार थे. सभी को रेस्क्यू कर बचाया गया. जिसमें दो की हालत खराब है.

पत्थर से टकराई नाव और पलटी

शुक्रवार को नर्मदा नदी के नवीन घाट पर हादसा हो गया है. 10 लोगों से भरी नाव नंबर 225 सतीश पिता अमर सिंह की नाव थी. जो घाट के पास एक पत्थर से टकरा गई. नाव में पानी भर गया, इससे सतीश की नाव का संतुलन बिगड़ गया. अचानक हुए हादसे से लोग नदी में गिर गए. इस दौरान घाट पर मौजूद कुछ लोगों ने नाव में छलांग लगा दी. लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है.

एसपी ने बताया सभी श्रद्धालुओं को किया रेस्क्यू (ETV Bharat)

श्रद्धालु खंडवा जिला अस्पताल रेफर, दो की हालत गंभीर

सभी घायलों को ओंकारेश्वर अस्पताल पहुंचाया गया. ओंकारेश्वर नगर परिषद सीएमओ मोनिका पारधी ने अपनी टीम को घटना स्थल पर भेजा. प्रशासन द्वारा घटना की जांच शुरू की. डॉ रवि वर्मा ने बताया कि "श्रद्धालुओं का प्राथमिक उपचार कर खंडवा जिला अस्पताल रेफर किया है. जिसमें दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है."

झारखंड के रांची से आए थे श्रद्धालु

वहीं घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि "झारखंड के रांची के रहने वाले ये श्रद्धालु हैं. जो खंडवा में ओमाकारेश्वर के दर्शन के लिए आए थे. आज 125 नंबर की नाव से वे नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रहे थे. इस दौरान पत्थर से नाव टकराई गई और उसमें पानी भर जाने से वह पलट गई. जानकारी मिलते ही तुरंत प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी. जहां एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सभी श्रद्धालुओं को बचा लिया गया है. उन्होंने बताया कि अच्छी बात यह रही कि सभी श्रद्धालुओं ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी.

बताते चलें इससे पहले 3 नवंबर 2022 में भी श्रद्धालुओं से भरी नाव नर्मदा नदी में पलट गई थी. जहां मां-बेटे की मौत हो गई थी. नाव में सवार सभी तीर्थ यात्री गुजरात से आए थे.

Last Updated : April 10, 2026 at 5:05 PM IST

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