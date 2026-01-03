ETV Bharat / state

ओंकारेश्वर बांध प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, अचानक पानी छोड़ने से 10 मजदूरों की जान आफत में

बांध से अचानक छोड़ा गया पानी, नर्मदा रेलवे ब्रिज निर्माण में लगे 10 से अधिक मजदूर फंसे, पुलिस व स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू

KHANDWA OMKARESHWAR DAM GATE SUDDEN OPEN
नर्मदा नदी में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू किया गया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 10:04 AM IST

2 Min Read
खंडवा: मोरटक्का क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया, जब ओंकारेश्वर बांध से अचानक पानी छोड़ दिया गया. ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी पर रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य में लगे करीब 10 मजदूर नदी के बीच फंस गए, जिससे सभी जान आफत में आ गई. काफी मशक्कत के बाद सभी मजदूरों का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

बांध से अचानक पानी छोड़े जाने से मची अफरा-तफरी

मोरटक्का में नर्मदा नदी पर रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जा रहा है. निर्माण स्थल तक मजदूरों की आवाजाही के लिए नदी के बीच अस्थायी एप्रोच रोड बनाई गई थी. शुक्रवार को ओंकारेश्वर बांध प्रबंधन द्वारा बिना सूचना के अधिक पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिसके कारण एप्रोच रोड का अधिकांश हिस्सा बह गया. जिससे करीब 10 मजदूर नदी के बीच फंस गए.

ओंकारेश्वर बांध प्रबंधन की बड़ी लापरवाही (ETV Bharat)

नाव की मदद से किया गया रेस्क्यू

मौके पर अचानक पानी बढ़ता देख मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई. मजदूर रोड के बाकी हिस्सों पर चढ़कर मदद के लिए गुहार लगाते रहे. उनकी चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग और नाविक तुरंत एक्शन में आए और मदद के लिए पहुंचे. फौरन इसकी सूचना प्रशासन को दी गई. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को नाव से रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ समय तक मजदूरों की जान पर खतरा बना रहा.

बांध प्रबंधन की लापरवाही आई सामने

मोरटक्का पुलिस चौकी प्रभारी एसआई लखन डावर ने बताया, '' ओंकारेश्वर बांध प्रबंधन द्वारा बिना सूचना के अधिक पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया. बांध प्रबंधन की लापरवाही के कारण कई मजदूरों की जान जोखिम में पर गई थी. नर्मदा में फंसे सभी मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. पानी के तेज बहाव से रेलवे ब्रिज निर्माण के लिए बनाया गया एप्रोच रोड भी क्षतिग्रस्त हो गया है. मामले की जांच की जा रही है कि किसकी लापरवाही से ये घटना घटित हुई. पुलिस व प्रशासन के सीनियर अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी गई है.

