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ओंकारेश्वर में नौका संचालन के नए नियम, इन घाटों पर लगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर खैर नहीं

खंडवा के ओंकारेश्वर में नौका संचालन के नए निर्देश, नाविक संघ ने अपनी मांगों को लेकर की बैठक.

Khandwa Boat operation ban 2 ghats
कुछ घाटों पर नौका संचालन पर प्रतिबंध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 5:27 PM IST

3 Min Read
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खंडवा: तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में अधिक मास को लेकर इन दिनों भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर नौका संचालन को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं. जिसमें 14 जून तक कोटितीर्थ घाट और चक्रतीर्थ घाट से नौका संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसके साथ ही नदी में संचालित नौकाओं के लिए भी वन-वे व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं.

नाविक संघ ने की बैठक

नगर परिषद द्वारा सभी नाविकों को प्रतिबंधित किए गए घाटों पर नौका संचालन करने से रोका गया है. कहा गया है कि यदि कोई नौका इन घाटों पर पाई गई, तो नाविक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. जिसकी संपूर्ण जवाबदारी स्वयं नाविक की होगी. इस निर्णय के विरोध में और अपनी मांगों को लेकर नाविक संघ द्वारा कुबेर भंडारी मंदिर में बैठक की गई.

खंडवा के ओंकारेश्वर में नौका संचालन के नए निर्देश (ETV Bharat)

घाटों में जलस्तर सामान्य रखने की मांग

मां रेवा माझी नाविक संघ के अध्यक्ष भोलाराम केवट ने बताया कि "अपनी रोजी रोटी पर संकट देख नाविक संघ संगठन द्वारा अपनी प्रमुख मांगों के विचार विमर्श के लिए बैठक ली गई है. हमारी मांग है कि प्रशासन द्वारा जल स्तर सामान्य रखा जाए, ताकि हमारी रोजी-रोटी प्रभावित न हो. हम पूरे सुरक्षा उपकरण के साथ नौका संचालन करेंगे. इसके साथ ही हमारी मांग है कि मुख्य दिनों को छोड़कर अन्य दिनों में प्रतिबंधित घाट को बहाल किया जाए."

'प्रशासन के निर्देश अनुसार ही जल स्तर रखा जाता है'

जल स्तर को लेकर ओंकारेश्वर बांध परियोजना के एमडी धीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा, "बिजली उत्पादन की आवश्यकता को देखते हुए एसएलडीसी (स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर) द्वारा हमें वाटर लेवल की जानकारी दी जाती है. विशेष पर्वों में किन-किन दिनों में जलस्तर सामान्य रखना है यह भी पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया जाता है. इसी अनुसार जलस्तर कम या ज्यादा रखा जाता है."

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ओंकारेश्वर में नौका संचालन के नए नियम (ETV Bharat)

नगर परिषद ओंकारेश्वर की सीएमओ मोनिका पारधी ने बताया कि "पुनासा एसडीएम के निर्देशानुसार कोटितीर्थ घाट एवं चक्र तीर्थ घाट पर 14 जून तक नौका संचालन प्रतिबंधित कर दिया. इसके साथ ही वन-वे व्यवस्था लागू की गई, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके." बताया गया कि अधिक मास के चलते फिलहाल प्रतिदिन 50-60 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

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