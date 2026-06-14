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तीर्थ दर्शन के बाद रक्तदान, ओंकारेश्वर पहुंच रहे श्रद्धालुओं से खंडवा का ब्लड बैंक लबालब

तीर्थ दर्शन के साथ रक्तदान को लेकर आई जागरूकता ने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक को नया जीवनदान दिया है. प्रतिदिन तीर्थ यात्री 30 से 40 यूनिट ब्लड डोनेट कर रहे हैं. वहीं हर शनिवार और रविवार को 70 यूनिट तक रक्तदान हो रहा है. यह ब्लड सीधे खंडवा जिला अस्पताल में पहुंच रहा है, जहां जरूरतमंद को आसानी से रक्त की पूर्ति हो रही है.

खंडवा: विश्व रक्तदान दिवस पर लोग बढ़-चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं. ओंकारेश्वर में रक्तदान का जनअभियान शुरू हुआ है. इस एक छोटी सी पहल ने बड़ा रूप ले लिया है. जिसमें यहां पहुंचने वाले कई श्रद्धालु हर दिन तीर्थ दर्शन के बाद रक्तदान भी कर रहे हैं. इससे जरुरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता आसान हो गई है.

ओंकारेश्वर पहुंच रहे श्रद्धालुओं से खंडवा का ब्लड बैंक लबालब (ETV Bharat)

बिना एक्सचेंज के भी मिलने लगा ब्लड

जिला ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. अतुल बताते हैं, "जिला अस्पताल को प्रतिदिन 80 से 100 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है. रोज मरीज के रिश्तेदारों और डोनर से करीब 70 से 80 यूनिट ब्लड मिल जाता है. साथ ही ओंकारेश्वर से भी लगातार ब्लड मिल रहा है. जिससे अब जरुरतमंदों को बिना एक्सचेंज के भी ब्लड दे रहे हैं."

निशुल्क उपलब्ध करवा रहे ब्लड

जिला ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. अतुल बताते हैं, "खंडवा जिले में सिकल सेल के करीब 500 मरीज हैं. इसके साथ ही थैलिसिमिया, डायलसिस, कैंसर मरीज सहित प्रसूति वार्ड में ब्लड की आवश्यकता रोजाना होती है. इन सभी को ब्लड बैंक से निशुल्क ब्लड उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे मरीज और उनके परिजनों को एक बड़ी राहत मिली है. विशेष तौर पर सिकल सेल के मरीजों को ब्लड के लिए परेशान नहीं होना पड़ता."

शिविर से भी मिल रहा है लगातार ब्लड

डॉ. अतुल बताते हैं, "ओंकारेश्वर के अलावा शहर में भी ब्लड बैंक शिविर लगाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से भी ब्लड बैंक को ब्लड मिल रहा है. वार्ड स्तर पर पार्षदों द्वारा रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं. जिससे भी 10 से 15 यूनिट तक ब्लड मिल जाता है. इसके साथ ही सीमेंट कंपनी भी हर सप्ताह शिविर लगाकर अपने कर्मचारियों से रक्तदान करवा रही है.

रक्तदान को लेकर लोगों में जागरूकता आई है. पहले जहां लोग रक्तदान करने से डरते थे, कमजोरी होने का एक भय रहता था, अब वह भय लोगों में नहीं रहा. लोग बढ़-चढ़कर रक्तदान करने लगे हैं."