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ओंकारेश्वर में जल स्तर घटने से बढ़ी घटनाएं, 5 श्रद्धालु गहराई में डूबते-डूबते बचे

ओंकारेश्वर में 5 श्रद्धालु नर्मदा नदी के गहराई में डूबते डूबते बचे ( ETV Bharat )