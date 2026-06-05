ETV Bharat / state

ओंकारेश्वर में जल स्तर घटने से बढ़ी घटनाएं, 5 श्रद्धालु गहराई में डूबते-डूबते बचे

खंडवा के ओंकारेश्वर में संवेदनशील घाटों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम की मांग, जल स्तर घटने से बढ़ी घटनाओं की आशंका.

Khandwa 5 pilgrims escape drowning
ओंकारेश्वर में 5 श्रद्धालु नर्मदा नदी के गहराई में डूबते डूबते बचे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खंडवा: तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में अधिक मास के चलते श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. सुबह 4 बजे से लेकर देर रात तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा घाटों पर स्नान और भगवान के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. बढ़ती भीड़ के बीच घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर चिंता बढ़ने लगी है. शुक्रवार सुबह 7 बजे एक बड़ा हादसा होते-होते टला है.

जल स्तर घटने से बढ़ी घटनाओं की आशंका

अधिक मास पर नर्मदा नदी में स्नान करने भारी संख्या में लोग ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं. इस दौरान बिहार से आए 5 श्रद्धालु नर्मदा नदी में स्नान के दौरान अचानक गहराई में चले गए और डूबने लगे. जिसके बाद नाविक अशोक साकले की तत्परता से श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकला गया. नाविक संघ के जयराम भंवरिया बताते हैं कि "कई श्रद्धालु चेतावनी के बावजूद गहरे पानी में उतर जाते हैं. नदी का जलस्तर बहुत ही काम है और कई स्थान पर चट्टानों के बाद अचानक गहराई आ जाती है. जिससे घटनाओं की आशंका बनी रहती है."

संवेदनशील घाटों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम की मांग (ETV Bharat)

'घाटों पर सुरक्षा बल तैनात'

जिला होमगार्ड कमांडेंट आशीष कुशवाहा ने बताया कि "प्रमुख 5 घाटों पर एसडीईआरएफ और होमगार्ड के जवान तैनात है. इसके अलावा ब्रह्मपुरी घाट पर 2 अतिरिक्त जवान लगाए हैं." नायब तहसीलदार उदय मंडलोई ने बताया, "मंदिर ट्रस्ट की ओर से घाटों पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. रात 12 बजे से सुबह 6:30 बजे तक नाविकों की ड्यूटी लगाई गई है. जिससे रात के समय घाट पर निगरानी बनी रहेगी."

Khandwa Narmada Rive
ओंकारेश्वर में जल स्तर घटने से बढ़ी घटनाएं (ETV Bharat)

नाविक संघ ने कहा-'अभी अंतिम निर्णय नहीं'

प्रशासन के दावों के बीच नाविक संघ अध्यक्ष कैलाश भंवरिया ने स्पष्ट किया है कि "प्रशासन द्वारा जन भागीदारी के तहत सहयोग का प्रस्ताव मिला है. इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. इस विषय पर संघ के सभी सदस्यों से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा, जो नाविक अपनी स्वेच्छा से जन भागीदारी में रात में सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करना चाहेगा, उन्हें घाटों पर तैनात किया जाएगा."

संवेदनशील घाटों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम की मांग

स्थानीय नागरिकों ने अधिक मास के दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन से संवेदनशील घाटों पर चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग, लाइट की व्यवस्था और अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की मांग की है.

TAGGED:

KHANDWA NARMADA RIVER
ADHIK MAAS OMKARESHWAR PILGRIMS
KHANDWA 5 PILGRIMS ESCAPE DROWNING
KHANDWA OMKARESHWAR
KHANDWA OMKARESHWAR SECURITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.