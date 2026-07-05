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आरएसएस पर उंगली उठाने वालों का तोड़ दिया जाएगा हाथ, बीजेपी सांसद की खुली धमकी

बुरहानपुर में खंडवा संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है. सांसद ने कांग्रेस नेता के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने बयान में कहा कि दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, यह कह कहकर ही उन्होंने उनकी पार्टी और खुद का सत्यानाश किया है.

बुरहानपुर: हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या के श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाए हैं. उनका कहना था कि कलश स्थापना के बिना प्राण प्रतिष्ठा की गई और भगवान राम की प्रतिमा का रंग काला है. उन्होंने दावा किया कि इन कारणों से दंड मिल रहा है और वर्तमान घटनाएं उसी का परिणाम हैं. अब इस बयान पर सियासत तेज हो गई है.

बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल (ETV Bharat)

जो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहते थे.... रामसेतु को काल्पनिक कहते थे, प्रभु श्री राम ने उनकी पार्टी और उनकी क्या स्थिति कर रखी है, क्योंकि उनका मन काला है. उनको हर समय हिंदू समाज पर उंगली उठाने में आनंद आता है. प्रभु श्री राम उनको यही सद्बुद्धि देते रहें और उनका जो बेड़ापार हुआ है. ऐसे ही बेड़ापार होता रहे. जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब से उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनकी गुलामी की मानसिकता है, वह इससे बाहर नहीं आ रहे हैं.

आरएसएस पर उंगली उठाने वालों की उंगली और हाथ तोड़ दिया जाएगा

आरएसएस पर भी बोले- राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमारी पवित्र संस्था है, उस पर उंगली उठाने का किसी को भी अधिकार नहीं है. जो चंदा चोरी गलत आरोप लगा रहे हैं, इस मामले में दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. ये लोग सीधा टारगेट सनातन और आरएसएस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी उंगली और हाथ तोड़ दिया जाएगा. आरएसएस पर उंगली उठाने का उन्हें अधिकार बिल्कुल नहीं है. हमारी पवित्र संस्था है, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं.