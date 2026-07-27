ETV Bharat / state

किसानों के खातों में गिरे खटाखट 4-4 हजार रुपये, खंडवा को पुलिस बटालियन का तोहफा

खंडवा में मोहन यादव ने किसानों के खातों में पहुंचे 3300 करोड़ रुपए, बोले- सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए 16 विभाग मिलकर करेंगे काम.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 5:28 PM IST

|

Updated : July 27, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खंडवा: बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को बड़ी सौगात दी. साथ ही जिले के लिए पुलिस बटालियन की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3300 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की. उन्होंने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए 16 विभागों को साथ लेकर काम करने की जरूरत है.

पुलिस बटालियन की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मंच से केबिनेट मंत्री विजय शाह और महापौर अमृता अमर यादव ने पुलिस बटालियन देने की मांग की. इस पर मुख्यमंत्री ने बटालियन की घोषणा कर दिया. हालांकि, लंबे समय से निमाड़ संभाग मुख्यालय खंडवा बनाए जाने की मांग पर वे कुछ नहीं बोले.

खंडवा में मोहन यादव ने किसानों के खातों में पहुंचे 3300 करोड़ रुपए (ETV Bharat)

किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 3300 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 4000 रुपये प्रति किसान की राशि दी गई. मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के किसानों के खातों में 3300 करोड़ रुपये अंतरित किए.

सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए 16 विभाग मिलकर करेंगे काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष के दौरान किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए 16 विभागों को साथ लेकर काम किया जा रहा है. नर्मदा, ताप्ती, कालीसिंध और पार्वती जैसी नदियों के जल का उपयोग कर सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ें:

खंडवा-मुंदी मार्ग का टेंडर 15 तारीख से पहले

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि खंडवा-मुंदी मार्ग के निर्माण का टेंडर 15 सितंबर से पहले जारी किया जाएगा. इसके अलावा जिले की अन्य सड़कों के विकास के लिए भी जल्द कार्य शुरू किए जाएंगे.

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओंकारेश्वर में सिंहस्थ को लेकर बड़े निर्माण कार्य जारी हैं. चित्रकूट और राम वन पथगमन जैसे धार्मिक स्थलों के विकास के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एक समान कानून की दिशा में भी सरकार काम कर रही है.

Last Updated : July 27, 2026 at 5:57 PM IST

TAGGED:

KHANDWA POLICE BATTALION ANNOUNCED
MOHAN YADAV KHANDWA VISIT
3300 CR RUPEES TRANSFER FARMER AC
MUKHYAMANTRI KISAN KALYAN YOJANA
KHANDWA BALARAM KRISHI MAHOTSAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.