मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने पूरा किया विशेष संकल्प, मां नर्मदा से किया था वादा

नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( ETV BHARAT )

मुख्यमंत्री के इस संकल्प का उद्देश्य न केवल मगरमच्छों को उनके प्राकृतिक वातावरण में पुनर्स्थापित करना था, बल्कि नर्मदा संरक्षण और जैव विविधता को भी बढ़ावा देना था. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लंबे समय से यह संकल्प लिया था कि वे मां नर्मदा के संरक्षण और उनके तटों की जैव विविधता को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे. इस संकल्प को साकार करने के लिए वह गुरुवार दोपहर करीब 03 बजे हेलीकॉप्टर से भोपाल से रवाना होकर खंडवा जिले के नर्मदानगर पहुंचे.

खंडवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने विशेष संकल्प को गुरुवार को पूरा करते हुए खंडवा जिले के नर्मदानगर में मां नर्मदा के पवित्र जल में 06 मगरमच्छों को छोड़ा. भोपाल वन विहार से लाए गए ये मगरमच्छ अब अपने प्राकृतिक आवास में जीवन व्यतीत करेंगे. मां नर्मदा को धार्मिक मान्यताओं में जीवनदायिनी कहा गया है, और मगरमच्छ को उनका वाहन माना जाता है.

इससे पहले जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस विभाग ने पूरे कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां कर ली थीं. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया. नर्मदा तट पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मां नर्मदा की विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में 06 मगरमच्छों को सावधानीपूर्वक नर्मदा नदी में छोड़ा. इस दौरान नदी के किनारे मौजूद लोगों ने 'जय नर्मदा' के जयघोष के साथ इस पल का स्वागत किया.

मां नर्मदा का पूजन करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

अन्य नदियों के संरक्षण के कार्य भी करेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा "मां नर्मदा प्रदेश की जीवनरेखा है. उनकी गोद में बसने वाले प्रत्येक जीव हमारे पर्यावरण संतुलन के प्रतीक हैं. वन्य जीवों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता में है और आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जलाशयों और नदियों में भी इस तरह के संरक्षण कार्य किए जाएंगे." इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक कंचन मुकेश तनवे और विधायक नारायण पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

नर्मदा नदी मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास

जिला वन अधिकारी राकेश कुमार डामोर ने बताया "भोपाल वन विहार से लाए गए ये मगरमच्छ पूर्णतः स्वस्थ हैं और नर्मदा नदी का पर्यावरण उनके जीवन के अनुकूल है. नदी का विशाल जल क्षेत्र और प्राकृतिक आवास मगरमच्छों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा. इससे न केवल नदी की पारिस्थितिकी मजबूत होगी, बल्कि जल जीवों की विविधता में भी वृद्धि होगी."