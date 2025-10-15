ETV Bharat / state

खंडवा में सुरों की महफिल, शब्दों के जादू से दिल जीतने वाले प्रसून जोशी को किशोर कुमार अवार्ड

खंडवा की मिट्टी में संगीत और साहित्य की गूंज उन्होंने कहा कि, ''किशोर दा केवल गायक नहीं, बल्कि एक विचारशील रचनाकार थे. खंडवा की मिट्टी में संगीत और साहित्य की गूंज है, और यहां आकर उन्हें अपार स्नेह और ऊर्जा मिली है. कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने किशोर कुमार के लोकप्रिय गीत प्रस्तुत कर माहौल को सुरमय बना दिया.'' समारोह में बड़ी संख्या में कला प्रेमी, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे.

28 वां राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह 28 वां राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह का मंगलवार को पुलिस लाइन के मैदान पर आयोजन हुआ. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केबिनेट मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, खंडवा की महापौर अमृता यादव और पंधाना विधायक छाया मोरे तथा भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल​ सिंह तोमर मौजूद रहे. मंत्री शाह ने प्रसून जोशी को शॉल, श्रीफल और सम्मान-पत्र भेंट कर सम्मानित किया. इस अवसर पर प्रसून जोशी ने कहा कि, ''किशोर कुमार जैसे बहुआयामी कलाकार के नाम पर मिला यह सम्मान उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायी है.''

खंडवा: प्रसिद्ध गीतकार और कवि प्रसून जोशी को हरफनमौला कलाकार किशोर सम्मान से नवाजा गया. उन्हें यह सम्मान पुलिस लाइन में आयोजित भव्य समारोह में दिया गया. जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से शामिल होकर गीतकार जोशी को बधाई दी. कार्यक्रम में जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने प्रसून जोशी को शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्रिका भेंट कर सम्मानित किया.

कलाकारों ने दी किशोर कुमार के गीतों की प्रस्तुति (ETV Bharat)

CM ने गुनगुनाया 'जिंदगी एक सफर है सुहाना'

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, ''स्वर्गीय किशोर कुमार का गायन अंदाज अद्वितीय था, जिसे हर पीढ़ी के लोग आज भी पसंद करते हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''मध्य प्रदेश संगीत सम्राट तानसेन, स्वर कोकिला लता मंगेशकर और किशोर कुमार की भूमि है. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कार्यक्रम के आगामी वर्षों में दो दिवसीय आयोजन की घोषणा की और मंच पर किशोर कुमार का प्रसिद्ध गीत 'जिंदगी एक सफर है सुहाना' भी गुनगुनाया.

खंडवा में 28वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह का आयोजन (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, ''शब्द और अक्षर अखंड और ब्रह्म हैं, और अक्षरों की रचना में गीतकार प्रसून जोशी को महारत हासिल है.'' उन्होंने बताया कि ''वर्ष 1997 से प्रारंभ हुआ यह सम्मान देश के अनेक सुप्रसिद्ध कलाकारों को प्रदान किया जा चुका है और इस वर्ष यह गौरव प्रसून जोशी को मिला है.'' डॉ. विजय शाह ने अपने संबोधन में कहा कि, ''किशोर कुमार की जन्मभूमि खंडवा में हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है, और अब यह दो दिवसीय रूप में और अधिक भव्य होगा.'' उन्होंने प्रसून जोशी को बधाई देते हुए कहा कि, ''किशोर कुमार की कला और व्यक्तित्व से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी.''

कार्यक्रम में मौजूद रहे हजारों लोग (ETV Bharat)

संस्कृति विभाग के संचालक एनपी नामदेव ने स्वागत उद्बोधन देते हुए बताया कि, ''1997 से अब तक यह सम्मान अभिनय, गीत लेखन, पटकथा लेखन और निर्देशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 कलाकारों को दिया जा चुका है. इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की करमुक्त राशि और सम्मान पट्टिका प्रदान की जाती है.'' इसके पश्चात सुप्रसिद्ध गायक हेमंत कुमार एवं समूह, मुंबई ने किशोर कुमार के गीतों की प्रस्तुति दी.

किशोर दा की समाधि स्थल पर नमन

गीतकार प्रसून जोशी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले किशोर दा की समा​धि पर पहुंचे. यहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर किशोर दा को नमन किया. इस अवसर पर उन्होंने किशोर दा का गीत 'बच ना सका कोई' गीत की पंक्तियां भी गुन गुनाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि, ''आज मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि गीत संगीत और कला से जुड़ी एक प्रमुख हस्ती का सम्मान प्राप्त करने जा रहा हूं. किशोर दा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है. किशोर दा की गायकी में सभी कुछ मौजूद था, रोमांटिक, कॉमेडी, देश भक्ति, दुख भरे गीत उनके द्वारा गाए गए जिसे बच्चे, जवान, बुजुर्ग तक गुनगुनाते हैं.''

अब तक सम्मानित हस्तियां

हृषिकेश मुखर्जी, नसीरुद्दीन शाह, गुलजार, कैफी आजमी, बी.आर. चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, गोविंद निहलानी, जावेद अख्तर, श्याम बेनेगल, मनोज कुमार, यश चोपड़ा, देव आनंद, धर्मेंद्र देओल, राजकुमार हिरानी सहित कई नामचीन कलाकार इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं.