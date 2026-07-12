ETV Bharat / state

हम पेड़ों की करते हैं पूजा, जंगल बचाने को सड़कों पर उतरा कोरकू समाज,

खंडवा में कोरकू समाज वन भूमि अतिक्रमण हटाने के समर्थन में सड़कों पर निकला, वन अपराधों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की रखी मांग.

KHANDWA KORKU SAMAJ PROTEST
कोरकू समाज जंगल बचाने सड़कों पर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 11:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खंडवा: आमाखुजरी में किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कोरकू समाज ने प्रदर्शन किया. दो हजार से अ​धिक संख्या में समाज के लोगों ने गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम से रैली निकालकर जंगल बचाओ, बाहरियों को भगाओ के नारे लगाए. इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और वन विभाग की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के समर्थन में ज्ञापन दिया.

वन भूमि को ​अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए रविवार को कोरकू समाज के लोगों ने श​क्ति प्रदर्शन किया. स्टेडियम से दोपहर करीब 1.30 बजे रैली निकाली. इस रैली में खंडवा व बुरहानपुर जिले से कोरकू समाज की महिलाएं व पुरुष शामिल हुए. आदिवासी बैनर, पोस्टर और तख्तियों पर जंगल बचाओ लिखकर आए थे. रैली जनपद तिराहे से होकर वापस स्टेडियम पर आकर खत्म हुई. यहां सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादूर को समाज के पदा​धिकारियों ने ज्ञापन सौंपा.

जंगल बचाने को सड़कों पर उतरा कोरकू समाज (ETV Bharat)

बाहरी लोग कर रहे कब्जा

समाज का प्रतिनि​धित्व कर रहे ​भिलाईखेड़ा के मानकलाल ने बताया कि "कोरकू समाज की आजीविका वनों पर आधारित है. हम पेड़ों की पूजा करते हैं. जंगल से होने वाली वनोपज से हमारे परिवारों का जीवन चलता है. जलाऊ लकड़ी, महुआ, चार (चिरौंजी), गोंद, तेंदूपत्ता, औषधीय वन उपज हमें जंगल से ही मिलती है, लेकिन जंगल में बाहरी लोग बड़वानी, सेंधवा, खरगोन सहित अन्य जिलों से आकर कब्जा कर रहे हैं. जंगल में कोरकू समाज के लोगों को जाने नहीं देते उन पर हमला कर देते हैं."

xKHANDWA KORKU SAMAJ PROTEST
कोरकू समाज वन भूमि अतिक्रमण हटाने के समर्थन में प्रदर्शन (ETV Bharat)

भारी पुलिस बल तैनात रहा

कोरकू समाज के प्रदर्शन को लेकर सुबह से ही स्टे​डियम में भारी पुलिस बल तैनात रहा. जनपद तिराहे से जिला पंचायत चौराहे तक का मार्ग बंद कर दिया गया था. केवल प्रदर्शनकारियों के वाहनों को ही स्टेडियम जाने के लिए प्रवेश दिया गया. नगर पुलिस अधीक्षक अ​भिनव बारंगे ने कोतवाली, पिपलौद और पंधाना थाना प्रभारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाली.

ये भी पढ़ें:

मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

रैली के समापन पर समाज के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में खंडवा और बुरहानपुर जिले की वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रखने, अतिक्रमण मुक्त भूमि पर दोबारा कब्जा रोकने के लिए पौधारोपण, खाई, ट्रेंच, चौकी और वॉच टावर जैसे स्थायी सुरक्षा उपाय करने की मांग की गई. साथ ही वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा, वन अपराधों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई, पारंपरिक वन अधिकारों की सुरक्षा, वन सुरक्षा समितियों को अधिक सशक्त बनाने की मांग भी रखी गई.

TAGGED:

KORKU SUPPORT ENCROACHMENT REMOVAL
KHANDWA NEWS
KORKU FOREST FREE FROM ENCROACHMENT
KORKU COMMUNITY SHOW STRENGTH
KHANDWA KORKU SAMAJ PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.