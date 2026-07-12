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हम पेड़ों की करते हैं पूजा, जंगल बचाने को सड़कों पर उतरा कोरकू समाज,

खंडवा: आमाखुजरी में किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कोरकू समाज ने प्रदर्शन किया. दो हजार से अ​धिक संख्या में समाज के लोगों ने गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम से रैली निकालकर जंगल बचाओ, बाहरियों को भगाओ के नारे लगाए. इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और वन विभाग की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के समर्थन में ज्ञापन दिया.

वन भूमि को ​अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए रविवार को कोरकू समाज के लोगों ने श​क्ति प्रदर्शन किया. स्टेडियम से दोपहर करीब 1.30 बजे रैली निकाली. इस रैली में खंडवा व बुरहानपुर जिले से कोरकू समाज की महिलाएं व पुरुष शामिल हुए. आदिवासी बैनर, पोस्टर और तख्तियों पर जंगल बचाओ लिखकर आए थे. रैली जनपद तिराहे से होकर वापस स्टेडियम पर आकर खत्म हुई. यहां सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादूर को समाज के पदा​धिकारियों ने ज्ञापन सौंपा.

जंगल बचाने को सड़कों पर उतरा कोरकू समाज (ETV Bharat)

बाहरी लोग कर रहे कब्जा

समाज का प्रतिनि​धित्व कर रहे ​भिलाईखेड़ा के मानकलाल ने बताया कि "कोरकू समाज की आजीविका वनों पर आधारित है. हम पेड़ों की पूजा करते हैं. जंगल से होने वाली वनोपज से हमारे परिवारों का जीवन चलता है. जलाऊ लकड़ी, महुआ, चार (चिरौंजी), गोंद, तेंदूपत्ता, औषधीय वन उपज हमें जंगल से ही मिलती है, लेकिन जंगल में बाहरी लोग बड़वानी, सेंधवा, खरगोन सहित अन्य जिलों से आकर कब्जा कर रहे हैं. जंगल में कोरकू समाज के लोगों को जाने नहीं देते उन पर हमला कर देते हैं."