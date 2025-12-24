ETV Bharat / state

न्यू ईयर से पहले ओंकारेश्वर पहुंची कंगना रनौत, हेलीकॉप्टर से की नर्मदा परिक्रमा

खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंची अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत, हेलीकॉप्टर से की नर्मदा परिक्रमा.

KHANDWA KANGANA RANAUT VISIT
कंगना रनौत ने किए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 8:26 PM IST

|

Updated : December 24, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खंडवा: नए साल के मौके पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. देशभर से भक्त भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार को अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत भी ओंकारेश्वर पहुंचीं. जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. कंगना रनौत इन दिनों देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए विशेष आध्यात्मिक यात्रा पर हैं. वे अब तक 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुकी हैं. ओंकारेश्वर पहुंचकर उन्होंने अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाया.

ममलेश्वर भगवान के भी दर्शन कर की पूजा

बुधवार को अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ओंकारेश्वर पहुंचीं. यहां उन्होंने भगवान ओंकार महाराज के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके बाद वे ममलेश्वर भगवान के दर्शन के लिए भी पहुंचीं और वहां भी पूजा की. धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे. कंगना रनौत के दर्शन-पूजन के समय श्रद्धालुओं की भीड़ भी मौजूद रही.

हेलीकॉप्टर से कंगना ने की नर्मदा परिक्रमा (ETV Bharat)

हेलीकॉप्टर से कंगना ने किया नर्मदा परिक्रमा

धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कंगना रनौत ने हेलीकॉप्टर से मां नर्मदा की परिक्रमा भी की. नर्मदा परिक्रमा को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. कंगना के आगमन की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में भी उत्साह का माहौल रहा. मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से उनके कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां की गई थी.

ओंकारेश्वर में भक्तों की उमड़ रही भीड़

न्यू ईयर को लेकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की आवाजाही लगातार बनी हुई है. नए साल के मद्देनजर ओंकारेश्वर में आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. प्रशासन द्वारा यातायात, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि श्रद्धालु सुगमता से भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन कर सकें.

Last Updated : December 24, 2025 at 8:42 PM IST

TAGGED:

KHANDWA OMKARESHWAR JYOTIRLINGA
OMKARESHWAR DEVOTEES CROWDS
KANGANA NARMADA PARIKRAMA
KANGANA WORSHIPED OMKARESHWAR
KANGANA RANAUT KHANDWA VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.