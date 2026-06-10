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शयन आरती के बाद चौपड़ खेलने आते हैं भगवान, 365 दिन आस्था के उत्सव में डूबी रहती है ओंकारेश्वर नगरी

365 दिन आस्था के उत्सव में डूबी रहती है ओंकारेश्वर नगरी ( ETV Bharat )