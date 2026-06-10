शयन आरती के बाद चौपड़ खेलने आते हैं भगवान, 365 दिन आस्था के उत्सव में डूबी रहती है ओंकारेश्वर नगरी
महादेव की नगरी ओंकारेश्वर में सुबह से शुरू हो जाती है पूजा-अराधना, सुबह से लेकर शयन आरती तक यहां हर पल जीवंत आध्यात्मिक का अनुभव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 7:49 PM IST
ओंकारेश्वर: ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर और मां नर्मदा की पावन नगरी ओंकारेश्वर में आस्था किसी विशेष पर्व या तिथि की मोहताज नहीं है. यहां वर्ष के 365 दिन धर्म, अध्यात्म, साधना और भक्ति का अनवरत प्रवाह चलता रहता है. यही कारण है कि ओंकारेश्वर को ऐसी तीर्थ नगरी माना जाता है, जहां हर दिन शुभ और हर क्षण उत्सव जैसा प्रतीत होता है. जहां मां नर्मदा के किनारे साधु संत बसते हैं, प्रतिदिन जप, तप, साधन, भजन, कठोर तप आदि करते रहते हैं.
महादेव की नगरी में सुबह से शुरु हो जाता है पूजा-पाठ-तप
यहां सुबह से ही भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव के मंदिरों में दर्शन, पूजन, अभिषेक, रुद्राभिषेक, पार्थिव शिवलिंग पूजन, आश्रमों में गुरु पूजन, जप, तप और घाटों पर दान-पुण्य का क्रम शुरू हो जाता है. मां नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु, साधक और संत घाटों व मंदिरों में आध्यात्मिक गतिविधियों में सहभागी बनते हैं. कहीं रामायण पाठ चल रहा होता है, तो कहीं सुंदरकांड का पाठ, कहीं श्रीराम नाम संकीर्तन की ध्वनि गूंजती है तो कहीं श्रद्धालु भजन-कीर्तन और ध्यान-साधना में लीन दिखाई देते हैं.
श्रद्धालुओं का विशेष केंद्र होती है संध्या आरती
संध्या होते ही मां नर्मदा के घाटों पर होने वाली भव्य आरती श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाती है. दीपों की जगमगाहट, शंख-घंटियों की ध्वनि और नर्मदा तट पर गूंजते स्तुति गीत वातावरण को अलौकिक बना देते हैं. इसके बाद रात्रि में भगवान ओंकारेश्वर की प्रसिद्ध शयन आरती होती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. मठ, मंदिर, आश्रमों की बात करें तो ओंकारेश्वर में 50 से अधिक हैं. तीर्थ नगरी व आसपास के क्षेत्र में कुल 500 से अधिक साधु, संत एवं लगभग 500पंडित, पुजारी सहित निवास करते हैं.
शयन आरती के बाद चौपड़ खेलने आते है भगवान शिव और मां पार्वती
प्रत्येक जगह धार्मिक आयोजन, अनुष्ठान, अखंड रामायण, सुंदरकांड पाठ, पार्थिव शिवलिंग पूजन, अभिषेक, श्रीरामनाम कीर्तन, इत्यादि प्रतिदिन चलता रहता है. सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक ओंकारेश्वर के हर एक कोने में धार्मिक माहौल बना रहता है. यही कारण है कि यहां हर पल शुभ एवं हर पल उत्सव माना जाता है. ओंकारेश्वर से जुड़ी एक प्राचीन मान्यता भी श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है.
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के शयन कालीन आरती के मुख्य पुजारी पंडित डंकेश्वर दीक्षित के अनुसार "भगवान शिव और माता पार्वती शयन आरती के बाद ओंकारेश्वर में चौपड़ खेलने के लिए पधारते हैं. कहा जाता है कि चौपड़ कक्ष में यहीं विश्राम करने के बाद माता पार्वती प्रातःकाल महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए प्रस्थान करती हैं.
365 दिन चलता रहता है अराधना और उत्सव
यह मान्यता आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बनी हुई है. यही कारण है कि ओंकारेश्वर केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि जीवंत आध्यात्मिक परंपराओं, अनवरत पूजा-अर्चना और सनातन संस्कृति का ऐसा केंद्र है. जहां 365 दिन भक्ति, साधना, आराधना और उत्सव का महापर्व निरंतर चलता रहता है. यहां आने वाला हर श्रद्धालु खुद को धर्म, श्रद्धा और दिव्यता के अद्भुत संगम के बीच खड़ा पाता है.
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नागर घाट पर शिवलिंगनुमा प्राकृतिक पत्थर
पंडित सुधीर अत्रे ने जानकारी देते हुए बताया कि "तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर साधू सन्यासियों की नगरी है. वैदिक ब्राह्मणों के साथ ही पंडित पुजारी भी निवास कर धार्मिक आयोजन करते रहते हैं. इसी वजह से यहां हर पल धार्मिक माहौल बना रहता है." नागर घाट स्थित मां नर्मदा नदी में शिवलिंग नुमा प्राकृतिक पत्थर है. यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, जहां मां नर्मदा स्वयं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को गोद में लिए चारों ओर परिक्रमा (ॐ पर्वत के चारों ओर मां नर्मदा है) कर रही हैं तो वहीं मां नर्मदा से प्राकृतिक शिवलिंग नुमा पत्थर निकलते हैं.