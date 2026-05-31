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बोरगांव-शाहपुर 4 लेन से एमपी-महाराष्ट्र की दूरी घटेगी, खंडवा का हाईवे खोलेगा कमाई का रास्ता

944 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा बोरगांव-शाहपुर फोरलेन, बदलेगी खंडवा क्षेत्र की तस्वीर, किसानों और व्यापारियों को मिलेगा सीधा लाभ.

BORGAON SHAHPUR FOUR LANE ROAD
944 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा बोरगांव-शाहपुर फोरलेन ((Credit: NHAI/PWD))
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 10:52 AM IST

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Updated : May 31, 2026 at 10:57 AM IST

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खंडवा: भारतमाला परियोजना के तहत विकसित हो रहा एनएच-753एल का बोरगांव से शाहपुर तक चार लेन राजमार्ग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संपर्क का नया द्वार बनने जा रहा है. करीब 944 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस 47 किलोमीटर लंबे मार्ग का लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. इसके शुरू होने से न केवल दोनों राज्यों के बीच आवागमन आसान होगा, बल्कि खंडवा-बुरहानपुर क्षेत्र के केले, कपास, सोयाबीन और गेहूं जैसे कृषि उत्पादों की देश और विदेश के बाजारों तक पहुंच भी तेज और आसान हो सकेगी.

केला उत्पादकों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा
खंडवा और बुरहानपुर देश के प्रमुख केला उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हैं. यहां प्रतिवर्ष 17 लाख मीट्रिक टन से अधिक केले का उत्पादन होता है. प्रतिदिन करीब 140 ट्रक केला लेकर विभिन्न घरेलू बाजारों और अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों तक पहुंचते हैं. अब तक इन वाहनों को तंग और जर्जर सड़कों से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ जाती थीं. नया फोरलेन तैयार होने के बाद परिवहन तेज होगा और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी.

khandwa Highway Project
खंडवा का हाईवे खोलेगा कमाई का रास्ता ((Credit: NHAI/PWD))

खेत से बाजार तक बनेगा मजबूत नेटवर्क
यह परियोजना कृषि प्रधान क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जहां गेहूं, कपास, सोयाबीन और केले का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. बेहतर सड़क संपर्क से किसानों को अपनी उपज मंडियों और बड़े व्यापारिक केंद्रों तक कम समय में पहुंचाने में सुविधा मिलेगी. ट्रांसपोर्टरों की लागत कम होगी और माल ढुलाई की गति बढ़ेगी. इसका सीधा लाभ क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा राजमार्ग
एएचआई निर्देशक आशुतोष सोनी ने बताया, ''परियोजना में एक रेलवे ओवर ब्रिज, सात बड़े पुल, 20 छोटे पुल, 98 पुलिया और 14 अंडरपास शामिल हैं. इसके अलावा कस्बों और शहरों में यातायात का दबाव कम करने के लिए लगभग 26 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों और स्थानीय आवागमन को सुरक्षित रखने के लिए 19 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड भी विकसित की जा रही है. इससे गांवों, खेतों और बस्तियों के बीच संपर्क प्रभावित नहीं होगा.

लागत:944 करोड़ रुपये
कुल लंबाई:लगभग 47 किलोमीट
निर्माण में प्रगति:लगभग 85 प्रतिशत पूर्ण
जुड़ने वाले प्रमुख राज्य:मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
प्रमुख संपर्क मार्ग: इंदौर – खंडवा – बुरहानपुर – जलगांव – छत्रपति संभाजीनगर
प्रमुख अवसंरचना:1 आरओबी, 7 बड़े पुल, 20 छोटे पुल, 98 पुलिया, 14 अंडरपास

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया, ''यह परियोजना दोनों राज्यों के बीच व्यापार, उद्योग और कृषि गतिविधियों को नई गति देने के साथ क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. खंडवा और बुरहानपुर के किसानों को इसका लाभ मिलेगा.''

मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र को जोड़ेगा आर्थिक गलियारा
यह मार्ग महाराष्ट्र के मुक्तईनगर क्षेत्र से जुड़कर इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, जलगांव और छत्रपति संभाजीनगर के बीच एक मजबूत परिवहन नेटवर्क तैयार करेगा. वर्तमान में इन शहरों के बीच यातायात पारंपरिक मार्गों पर निर्भर है, जहां जाम और लंबी यात्रा जैसी समस्याएं बनी रहती हैं. नया फोरलेन मार्ग भारी वाहनों और माल परिवहन के लिए तेज, सुरक्षित और बेहतर विकल्प साबित होगा.

Last Updated : May 31, 2026 at 10:57 AM IST

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