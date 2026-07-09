खंडवा में बारिश बनी आफत, डूबे खेत, कई गांवों का संपर्क टूटा, ग्रामीणों में आक्रोश
खंडवा में बारिश से सिंगाजी ताप परियोजना क्षेत्र के खेत डूबे, जावर क्षेत्र में उफान पर नदी-नाले, आम जनजीवन प्रभावित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 5:32 PM IST
खंडवा: खंडवा जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. सिंगाजी ताप परियोजना क्षेत्र में पुलिया पर पानी रुकने से किसानों के खेत जलमग्न हो गए, जिससे फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं. वहीं जावर क्षेत्र में नदी-नालों के उफान पर आने से कई गांवों का मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है. ग्रामीण जान जोखिम में डालकर जलमग्न पुलियाओं से आवागमन करने को मजबूर हैं. किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान, मुआवजा और सुरक्षित आवागमन की मांग की है.
सिंगाजी ताप परियोजना क्षेत्र में खेत बने तालाब
सिंगाजी ताप परियोजना के सामने खेती करने वाले किसानों के खेतों में बारिश का पानी भर जाने से खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई. किसानों का कहना है कि परियोजना की ओर जाने वाली संकरी पुलिया में पानी की निकासी नहीं होने से बारिश का पानी खेतों में भर जाता है. इस बार भी यही स्थिति बनी और कई एकड़ में लगी फसल डूबकर नष्ट हो गई, जबकि कुछ फसल तेज बहाव में बह गई.
14 साल से नहीं मिला समाधान
प्रभावित किसानों ने बताया कि पिछले 14 वर्षों से हर बारिश में यही समस्या सामने आती है. कई बार प्रशासन और परियोजना प्रबंधन को शिकायतें दी गईं, लेकिन पुलिया का चौड़ीकरण या जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई. किसानों का आरोप है कि अब तक उन्हें फसल नुकसान का उचित मुआवजा भी नहीं मिला है.
घरों में भी घुसा पानी, बढ़ी परेशानी
बारिश का पानी केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के घरों में भी घुस गया. इससे घरेलू गृहस्थी का सामान भी खराब हो गया. किसानों और ग्रामीणों ने पुलिस चौकी पहुंचकर अपनी समस्या बताई और मौके पर पुलिस को बुलाकर स्थिति से अवगत कराया. प्रभावित किसानों ने फसल बीमा और उचित मुआवजा देने की मांग की है.
जावर क्षेत्र में उफान पर नदी-नाले, गांवों का संपर्क टूटा
दूसरी ओर जिले के जावर क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं. कई पुलिया जलमग्न हो गई हैं, जिससे सहेजला, पीपलकोटा, मंडला, सरगांव, रोहिणी, धनगांव, गोहलारी, सकली और बोदूल सहित कई गांवों का मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क प्रभावित हो गया है. इन गांवों के लोगों को खंडवा आने-जाने के लिए तेज बहाव वाले नालों और पुलियाओं को पार करना पड़ रहा है.
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जान जोखिम में डालकर कर रहे आवागमन
ग्रामीणों का कहना है कि "हर वर्ष मानसून के दौरान यही स्थिति बनती है. पुलिया पर पानी भरते ही सड़क संपर्क टूट जाता है और लोगों को जरूरी कार्यों के लिए जान जोखिम में डालकर उफनते नालों को पार करना पड़ता है. कई बार दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है, लेकिन मजबूरी में लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं."
पिछले 24 घंटों में जिले में 23.4 मिलीमीटर औसत बारिश
खंडवा में चौबीस घंटे में 23.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है. भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में खण्डवा तहसील में 19 मिली मीटर, नया हरसूद तहसील में 6 मिली मीटर, पंधाना तहसील में 41 मिली मीटर, पुनासा तहसील में 38 मिली मीटर तथा खालवा तहसील में 13 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है. उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 9 जुलाई तक 208.6 मि.मी. औसत वर्षा हुई थी, जबकि इस वर्ष अब तक जिले में 279.4 मि.मी. औसत वर्षा हो चुकी है. इस वर्ष अब तक खण्डवा तहसील में 265 मिली मीटर, नया हरसूद तहसील में 226 मिली मीटर, पंधाना तहसील में 282 मिली मीटर, पुनासा तहसील में 265 मिली मीटर तथा खालवा तहसील में 359 मिली मीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है.