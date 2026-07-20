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खंडवा में अजगर ने जिंदा जानवर को निगला, एक झटके में कर दिया काम तमाम

खंडवा में बकरी के बच्चे को जकड़कर जिंदा निगल गया अजगर, देखने वालों के छूट गए पसीने. वन विभान से गश्त बढ़ाने की गुहार.

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खंडवा में बकरी के बच्चे को जकड़कर जिंदा निगल गया अजगर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 2:20 PM IST

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खंडवा: मध्य प्रदेश के खंडवा से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है. जहां एक विशालकाय अजगर बकरी के बच्चे को जिंदा नगल गया. ग्रामीणों ने इस खौफनाक दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में अजगर बकरी के बच्चे को निगलता दिखाई दे रहा है. इस घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है.

खंडवा के चिचगोहन गांव की घटना

घटना धनगांव थाना क्षेत्र के चिचगोहन गांव के निकट लाल तलाई क्षेत्र की है. यहां एक विशाल अजगर ने एक बकरी के बच्चे को अपना शिकार बना लिया. ग्रामीणों का कहना है कि लाल तलाई क्षेत्र में पिछले कई दिनों से अजगर का लगातार मूवमेंट देखा जा रहा था. अजगर पहले भी वन्यजीवों के साथ-साथ पालतू पशुओं का शिकार कर चुका है.

अजगर ने जिंदा जानवर को निंगला (ETV Bharat)

मौके पर लगी लोगों की भीड़

शनिवार को ग्रामीण रोज की तरह जंगल में बकरी चराने गए थे. तभी अजगर ने बकरी के बच्चे को दबोचा और निगलना शुरू किया. इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन कोई भी अजगर से बकरी के बच्चे को छुड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया. इस दौरान लोगों ने मामले का खौफनाक वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया. जो अब सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विशालकाय अजगर धीरे-धीरे बकरी के बच्चे को निगल रहा है.

इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. लोग खेत और जंगल की ओर जाने से डर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से अजगर का लगातार मूवमेंट देखा जा रहा था, लेकिन इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को नहीं दी गई. ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर आबादी क्षेत्र से दूर जंगल में छोड़ने की मांग की है.

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