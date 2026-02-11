ETV Bharat / state

खंडवा में गौशाला बनी शमशान, भूख-प्यास से दम तोड़ रही गायें, मैदान में पड़े मिले 16 शव

भूख-प्यास से दम तोड़ रहीं गायें ( ETV Bharat (File Photo) )