खंडवा के जंगलों में अतिक्रमणकारी हिंसक, वन विभाग बंदूक के दम पर रोकेगा अवैध कब्जे
खंडवा के गुड़ी वन परिक्षेत्र में अवैध कब्जों से मुक्त कराई जमीन पर फिर अतिक्रमण. ग्रामीणों के तेवरों से घबराया वन विभाग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 12:50 PM IST
खंडवा: वन परिक्षेत्र गुड़ी में अतिक्रमण करने वालों को हटाने पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं. जंगल में अतिक्रमण रोकने के लिए 30 सशस्त्र कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी. लेकिन 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ये कंपनी वापस चली गई. ऐसे में अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी कुछेक वन कर्मचारियों के हाथ में हैं. सशस्त्र कर्मचारियों के चले जाने के बाद ग्रामीणों में डर खत्म हो गया है. इसलिए व्यापक स्तर पर अतिक्रमण होने लगा है. अब मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग अपने कर्मचारियों को बंदूकें उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है.
300 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण
गुड़ी वन परिक्षेत्र के भिलाई खेड़ा सर्कल के आमाखुजरी बीट में करीब 300 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण है. वन विभाग द्वारा इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए गत वर्ष कार्रवाई की गई थी. 3 बार की गई कार्रवाई में जंगल को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया था. लेकिन अब फिर से यहां अतिक्रमण हो गया है. अतिक्रमणकारियों के तेवर देख वन कर्मचारी डरे हुए हैं. हालत ये है कि वन कर्मचारियों के सामने ही ग्रामीण अतिक्रमण कर रहे हैं.
बीते 2 साल में 10 बार हमले
अब तक 02 साल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान करीब 10 बार वनकर्मियों पर हमले हो चुके हैं. इन हमलों में कर्मचारियों को गंभीर चोटें आईं. अतिक्रमणकारी गोपन से तो कभी पथराव करने के साथ ही लाठी-डंडों से हमला करते हैं, जिससे वनकर्मी अपनी जान बचाकर पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं. हर बार कार्रवाई के दौरान यही स्थिति बनती है. वन विभाग की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है.
हथियार जमा, डंडों के सहारे कार्रवाई
अतिक्रमणकारियों का सामना करने के लिए कर्मचारियों के पास हाथ में केवल डंडे हैं. उनके पास बचाव में हवाई फायर के लिए बंदूक भी नहीं है. उनको दिए गए हथियार पहले ही विभाग ने जमा करवा लिए थे. ऐसे में अब वे केवल डंडों के सहारे ही कार्रवाई कर रहे हैं. वनकर्मियों का कहना है कि बिना पर्याप्त सुरक्षा और संसाधनों के अतिक्रमण कारियों को रोक पाना संभव नहीं है.
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अब तक 7 लोग जिलाबदर, 10 एफआईआर
वन विभाग ने अतिक्रमण कर पथराव करने वालों के खिलाफ पिपलौद थाने में अब तक 10 एफआईआर दर्ज करवाई है. जिसमें 7 आरोपी ऐसे हैं जिनके विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई की गई. इनमें 4 आरोपियों को दो-दो बार जिलाबदर किया गया. डीएफओ राकेश कुमार डामोर का कहना है "भिलाई खेड़ा 748 सर्कल में अतिक्रमणकारी हर बार की तरह इस बार भी अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं. इन पर लगातार कार्रवाई जारी है. वनकर्मियों को दिए गए हथियार रेंज में जमा हैं. सभी कर्मचारियों को बंदूक साथ में रखने के निर्देश दे रहे हैं."