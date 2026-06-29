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600 जवान, 30 JCB देख फरार हुए अतिक्रमणकारी, वनकर्मियों पर हमले के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई

खंडवा में जंगल की जमीन पर किया गया था कब्जा, झोपड़ियों को तोड़ हटाया अतिक्रमण, जमीन में खोद दिए सैकड़ों गड्ढे.

KHANDWA LAND ENCROACHMENT
30 जेसीबी लेकर पहुंचे 600 जवान की कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 6:46 PM IST

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खंडवा: वन परिक्षेत्र गुड़ी के आमाखुजरी में अतिक्रमणकारियों ने वनकर्मियों पर हमला किया था, जिसमें 12 वनकर्मी घायल हो गए थे. इस घटना के 12 घंटे के अंदर वन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर बड़ा एक्शन लिया और अतिक्रमण हटाया गया. इस दौरान मौके पर 400 वनकर्मी, 200 पुलिस जवान तैनात थे. वहीं, 30 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हो हटाया गया और जमीन में सैकड़ों गड्ढे खोद दिए गए.

जंगल की जमीन पर किया गया था कब्जा

आरोप है कि कुछ लोग जंगल की जमीन पर झोपड़ी बनाकर कब्जा किए हुए थे. इसके साथ ही जंगल के पेड़ों की कटाई कर जमीन को खेती के लिए समतल कर बोवनी कर रहे थे. जब उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए वनकर्मी पहुंचे, तो अतिक्रमणकारियों ने उन पर हमला कर दिया. इस हमले में 12 वनकर्मी घायल हो गए, जिसमें 5 वनकर्मियों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अतिक्रमण से बचाने जमीन में खोद दिए सैकड़ों गड्ढे (ETV Bharat)

झोपड़ियों को तोड़ हटाया अतिक्रमण

अतिक्रमणकारियों के हमले के 12 घंटे के भीतर वन विभाग ने पुलिस की मदद से सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है. टीम 30 जीसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंची और अतिक्रमण कर बनाई गई 20 झोपड़ियों को तोड़ दिया. इसके साथ ही जमीन में सैकड़ों गड्ढे खोद दिए गए. इस दौरान अतिक्रमणकारियों द्वारा दोबारा हमला न हो, इसके लिए 400 वनकर्मी और 200 पुलिस जवान तैनात थे.

टीम के पहुंचने से पहले फरार हो गए थे अतिक्रमणकारी

वहीं, कार्रवाई के दौरान ड्रोन से भी पूरे क्षेत्र पर नजर रखी गई. जब टीम मौके पर पहुंची, तो अतिक्रमणकारी घर से फरार हो गए थे. इस दौरान केवल बच्चे ही मिले, जो बाहर खेल रहे थे. कार्रवाई के दौरान मौके पर कलेक्टर ऋषव गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अगम जैन, डीएफओ राकेश कुमार डामोर, एएसपी महेंद्र तारनेकर भी मौके पर मौजूद रहे.

Khandwa land encroachment removed
झोपड़ियों को तोड़ हटाया अतिक्रमण (ETV Bharat)

वनकर्मियों पर हमला करने वालों की तलाश जारी

डीएफओ राकेश कुमार डामोर ने बताया कि "आमाखुजरी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है. जंगल को फिर से हराभरा करने का प्रयास किया जा रहा है. अतिक्रमण न हो इसके लिए गड्ढे खोदने के साथ ही जंगली पौधों के बीजों को डाला जा रहा है. वहीं, एएसपी महेंद्र तारनेकर ने कहा, "400 वनकर्मी और 200 पुलिस जवानों के साथ कार्रवाई की गई. पथराव और लट्ठ से वनकर्मियों पर हमला करने वालों की भी तलाश की जा रही है."

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