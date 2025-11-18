बुजुर्ग लकवाग्रस्त महिला पीएमश्री एयर एम्बुलेंस से हुई एयरलिफ्ट, खंडवा से भेजा इंदौर
खंडवा में पहली बार किसी गंभीर मरीज को पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ मिला. महिला के दोनों पैर लकवाग्रस्त हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 4:31 PM IST
खंडवा : मध्य प्रदेश में पीएमश्री एयर एम्बुलेंस मरीजों के लिए नई आशा बनकर उभरी है. इमरजेंसी में गंभीर मरीज को इस सेवा के द्वारा नई जिंदगी मिलने लगी है. खंडवा में पहली बार पीएमश्री एयर एम्बुलेंस पहुंची. एक बुजुर्ग महिला को एयर लिफ्ट किया गया. महिला लकवाग्रस्त है. वह दोनों पैरों से चल नहीं सकती, जिसके चलते अब महिला का उपचार इंदौर में हो सकेगा. एंबुलेंस ने खंडवा से मंगलवार सुबह 10 बजे इंदौर के लिए उड़ान भरी.
महिला के दोनों पैरों ने काम करना बंद किया
मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती 73 वर्षीय महिला ताराबाई पति बालाराम मंगलवार एयर लिफ्ट किया गया. महिला भोपाल की रहने वाली है, जो कुछ दिन पहले खंडवा जिले के ग्राम शाहपुरा में अपनी छोटी बेटी के पास आई थी. दोनों पैरों में तकलीफ होने पर उसे बेटी और दामाद जिला अस्पताल लेकर आए. यहां पता चला कि उसे दोनों पैरों में लकवा लग गया है.
खंडवा में पहली बार एयर एम्बुलेंस पहुंची
मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी डॉ.ओपी जुगतावत ने बताया "हमारे यहां अस्पताल में न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन नहीं हैं. इस कारण महिला का उपचार खंडवा में नहीं हो सकता. महिला आयुष्मान कार्डधारी है. इसके चलते महिला को पीएमश्री एम्बुलेंस का लाभ मिला. महिला को एयर लिफ्ट कर इंदौर ले जाया गया है. एयर एंबुलेंस सेवा की सुविधा लेने में खंडवा जिला इंदौर संभाग का पहला जिला है. हमने पहली बार एक तरह से ट्रायल के रूप में इस सेवा का लाभ लिया है."
खंडवा के नागचून हवाईपट्टी पर पहुंची पीएमश्री एम्बुलेंस
महापौर अमृता अमर यादव और खंडवा विधायक कंचन तनवे के पति मुकेश तनवे भी नागचून हवाई पट्टी पहुंचे. महापौर यादव अमृता यादव ने कहा "जिले से एक बुजुर्ग महिला को एयर लिफ्ट कर इंदौर भेजा है. मुख्यमंत्री द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एयर एम्बुलेंस की सेवा का लाभ जरूरतमंद व गरीब तबके के लोगों को मिलने लगा है."