पिता से नहीं देखी गई बेटियों की तकलीफ, तबेले में बना दिया वॉलीबॉल कोर्ट, दोनों लड़कियां नेशनल प्लेयर
घर से 10 किमी दूर था खेल मैदान, पिता ने तबेले में बना दिया वॉलीबॉल कोर्ट, खंडवा की श्रद्धा और ऋषिका ने बनाई पहचान. दीपक सपकाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 12:57 PM IST
खंडवा: हरियाणा के महावीर फोगाट और उनकी बेटियों पर बनी फिल्म दंगल तो सबको याद ही होगी. जिस तरह फिल्म दंगल में पिता अपनी बेटियों के सपनों को पूरा करने के लिए मैदान तैयार करता है. खंडवा के एक गांव में भी कुछ ऐसी ही कहानी हकीकत बनकर सामने आई है. यहां किसान पिता जगदीश पटेल ने बेटियों श्रद्धा और ऋषिका के लिए घर के बाड़े यानी तबेले को ही वॉलीबॉल कोर्ट में बदल दिया.
रोज 10 किलोमीटर का सफर, फिर घर लौटकर अभ्यास
खेल मैदान 10 किलोमीटर दूर होने से बेटियों को रोज साइकिल से लंबा सफर करना पड़ता था. आज इसी बाड़े की मिट्टी में अभ्यास करने वाली बेटियां स्टेट और नेशनल स्तर पर गांव का नाम रोशन कर रही हैं. श्रद्धा और ऋषिका के लिए वॉलीबॉल सिर्फ खेल नहीं, बल्कि सपना था. दोनों बहनें रोज साइकिल से करीब 10 किलोमीटर दूर खेल मैदान पहुंचती थीं. कच्ची-पक्की सड़कों का सफर, थकान और समय की परेशानी के बावजूद उनका अभ्यास जारी रहा. शाम को घर लौटते समय थक हार के बाद भी खेल के प्रति दोनों का जुनून कम नहीं हुआ.
तबेले की मिट्टी से स्टेट और नेशनल तक उड़ान
जहां कभी मवेशी बंधते थे, वहीं बेटियों का पसीना बहने लगा. लगातार मेहनत और पिता के भरोसे का नतीजा सामने आया. बड़ी बेटी श्रद्धा ने नेशनल स्तर तक पहुंच बनाई, जबकि छोटी ऋषिका ने स्टेट लेवल पर अपनी पहचान बनाई. उनकी सफलता में खेल प्रतिभा के साथ पिता का त्याग और लगातार प्रोत्साहन भी बड़ी वजह है.
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अब गांव के बच्चों को भी दे रहीं प्रशिक्षण
बाड़े में बना यह छोटा सा खेल मैदान अब सिर्फ दोनों बहनों तक सीमित नहीं है. श्रद्धा और ऋषिका गांव के दूसरे बच्चों को भी वॉलीबॉल के गुर सिखा रही हैं. पिता का बनाया यह मैदान अब गांव के बच्चों के सपनों की पाठशाला बन गया है. सीमित संसाधनों के बीच जगदीश पटेल ने बेटियों को बड़ी उड़ान दी.
बेटियों की परेशानी देख पिता ने बदली तस्वीर
किसान पिता जगदीश पटेल ने बताया कि "बेटियों की रोज की परेशानी देखी नहीं गई. शहर में कमरा लेकर रहने या महंगी सुविधा जुटाने की स्थिति नहीं थी. ऐसे में उन्होंने संसाधनों की कमी को बेटियों के सपनों के आड़े नहीं आने दिया. घर के पीछे मवेशियों के बाड़े की जमीन को अपने हाथों से समतल किया और वहीं वॉलीबॉल का नेट लगाकर अभ्यास की व्यवस्था कर दी."