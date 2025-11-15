Bihar Election Results 2025

खंडवा में भड़के किसान, सख्त तेवर देख बीजेपी सांसद ने भोपाल से दिल्ली तक घनघनाए फोन

खंडवा में किसान आंदोलन शुरू. किसानों ने समस्या हल नहीं होने पर रेल रोको आंदोलन करने की तैयारी की. आश्वासन नहीं, निर्णय पर अड़े.

Khandwa Farmers protest
खंडवा में किसान आंदोलन,सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मनाने पहुंचे (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 3:56 PM IST

खंडवा: प्याज के लगातार गिरते दाम और फसल के नुकसान से परेशान होकर खंडवा जिले के किसानों में आक्रोश है. अपनी समस्याओं को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे किसानों ने शनिवार सुबह सरकार के रवैये से निराश होकर रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी दी. किसानों ने स्वतंत्र किसान जन आंदोलन के बैनर तले बड़ी संख्या में एकत्र होकर अपनी मांगों को रखा.

प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग

किसानों का कहना है कि जब तक प्याज निर्यात पर लगा प्रतिबंध नहीं हटेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा. किसानों की इस चेतावनी के बाद स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में हलचल मच गई. स्थिति को संभालने के लिए मौके पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ स्थानीय विधायक भी पहुंचे.

Khandwa Farmers protest
खंडवा में किसान आंदोलन शुरू (ETV BHARAT)

जनप्रतिनिधियों ने किसानों से शांत रहने और आंदोलन वापस लेने की अपील की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अडिग रहे. किसानों का कहना है कि जब तक उनकी उपज की कीमत नहीं सुधरती और निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाया नहीं जाता, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे.

प्याज के गिरते दाम से चिंतित किसान

इस दौरान मंच से किसानों और जनप्रतिनिधियों के बीच लंबी चर्चा चली. सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किसानों की मांगों को तत्काल समाधान दिलाने के प्रयास में प्रदेश के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना से फोन पर बात कराई. किसानों ने मंत्री से अपनी स्थिति बताई और प्याज के गिरते दामों पर चिंता व्यक्त की. हालांकि किसानों का कहना था कि केवल आश्वासन से उनकी समस्या हल नहीं होगी. वह चाहते थे कि निर्यात प्रतिबंध हटाने को लेकर कोई ठोस कदम घोषित किया जाए.

केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करने पर अड़े

किसानों ने कहा कि उनकी बात केंद्र सरकार तक तुरंत पहुंचाई जाए. किसान केंद्रीय कृषि मंत्री से सीधी बातचीत की मांग पर अड़े रहे. सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस समय वह किसी सरकारी कार्यक्रम में व्यस्त थे. इस पर किसानों ने नाराजगी जताई और कहा कि यदि उन्हें तुरंत समाधान नहीं मिलता तो वे रेलवे ट्रैक पर उतरकर रेल संचालन रोक देंगे.

किसानों की चेतावनी से प्रशासन के होश उड़े

किसानों का कहना है कि उनकी प्याज की उपज खेतों में सड़ रही है, बाजार में दाम लागत से भी कम मिल रहे हैं, और निर्यात बंद होने से परिस्थितियां और बिगड़ गई हैं. ऐसे में उनका धैर्य टूट चुका है और अब ठोस कदम उठाए बिना वे वापस नहीं होंगे. इधर, प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी गई है. किसानों द्वारा रेल रोको आंदोलन की चेतावनी से प्रशासन भी चिंतित है.

