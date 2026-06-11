खंडवा में घास की खुशबू में पक रहे आम, स्वाद ऐसा बाजार पहुंचने से पहले बिक रहा हाथों हाथ
खंडवा में किसान प्राकृतिक तरीके से तैयार कर रहा आम, बाजार पहुंचने से पहले ही बिक जा रहे सारे आम, बिना केमिकल शानदार गुणवत्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 3:45 PM IST
खंडवा: इस मौसम में आमों की मिठास लोगों को अपनी ओर खींचने लगती है, लेकिन आज के दौर में जब फलों को जल्दी पकाने के लिए रसायनों का इस्तेमाल आम बात हो गई है, तब खंडवा के जसवाड़ी गांव से एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने प्राकृतिक खेती और पारंपरिक तरीकों के महत्व को फिर से साबित कर दिया है. यहां एक किसान केवल घास की मदद से आम पकाकर लोगों तक पहुंचा रहा है और उसके आमों की मांग इतनी बढ़ गई है कि उन्हें बाजार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही.
पेड़ों से लेकर टोकरी तक, हर कदम पर बरती सावधानी
जसवाड़ी गांव के किसान मोहन पटेल के खेत में करीब 40 आम के पेड़ हैं. इन पेड़ों पर दशहरी, लंगड़ा और देशी किस्म के आमों की भरपूर पैदावार हुई है. आमों को तोड़ने से लेकर उन्हें पकाने तक की पूरी प्रक्रिया बेहद सावधानी से की जाती है, ताकि फल की गुणवत्ता और स्वाद बरकरार रहे. मोहन पटेल बताते हैं कि "पेड़ों से आमों को सुरक्षित तरीके से तोड़ा जाता है. इसके बाद साफ कर सुखाते हैं. फिर उन्हें एक कमरे में घास के बीच रखा जाता है. घास की प्राकृतिक गर्माहट और वातावरण के कारण आम धीरे-धीरे पकते हैं. इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ या कृत्रिम तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता."
बिना बाजार पहुंचे रोज बिक रहे 10 क्विंटल आम
आमों की गुणवत्ता और स्वाद का असर ऐसा है कि ग्राहक खुद किसान के पास पहुंच रहे हैं. गांव की सड़क किनारे टोकरी में सजाए गए आम देखते ही लोग खरीदने रुक जाते हैं. अब तो सीधे गोदाम पर पहुंचकर लोग आम खरीद रहे हैं. पटेल रोजाना करीब 10 क्विंटल आम बेच रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए किसी मंडी या बड़े बाजार का सहारा नहीं लेना पड़ता. गांव में ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और आम हाथों-हाथ बिक जाते हैं. प्राकृतिक रूप से पके आमों का स्वाद लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वे बार-बार खरीदने पहुंच रहे हैं.
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कोल्ड स्टोरेज नहीं, केमिकल नहीं, फिर भी शानदार गुणवत्ता
आजकल बाजार में कई जगह फलों को कृत्रिम तरीके से पकाया जाता है, जिससे स्वाद और गुणवत्ता प्रभावित होती है. वहीं मोहन पटेल के आम न तो कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं और न ही उन्हें पकाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल होता है. यही कारण है कि आमों की प्राकृतिक मिठास, सुगंध और ताजगी बनी रहती है.
ग्राहक मयूर राजपुर का कहना है कि "घास में पक्के आम का स्वाद सबसे अलग है. उन्होंने आम परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के घरों तक पहुंचाए. एक बार में एक क्विंटल आम खरीदे थे. आम को फलों को पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से पकाया जाता है. यही वजह है कि इन आमों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है.