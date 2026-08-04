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गीत अमर हैं, लेकिन उजड़ रही किशोर दा के यादों की चौखट, 4 दशक से नहीं खुले गांगुली हाउस के ताले

किशोर कुमार का पैतृक घर गांगुली हाउस हुआ जर्जर ( ETV Bharat )

मध्य प्रदेश के खंडवा में स्वर सम्राट किशोर कुमार का पैतृक गांगुली हाउस समय के साथ अपनी चमक खोता जा रहा है. देश-दुनिया में अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले किशोर दा की यह अंतिम निशानी आज बदहाली की कहानी बयां कर रही है. जिस घर में उन्होंने बचपन बिताया, संगीत की पहली धुनें गुनगुनाईं और परिवार के साथ अनगिनत पल जिए, वह अब जर्जर होकर गिरने की कगार पर पहुंच चुका है.

खंडवा: 'मेरे घर में तुमको कुछ सामान मिलेगा', यह सिर्फ किशोर कुमार का लोकप्रिय गीत नहीं, बल्कि आज उनके खंडवा स्थित पैतृक गांगुली हाउस की दर्दभरी हकीकत बन चुका है. कभी जहां सुरों की महफिलें सजती थीं, दोस्तों की हंसी गूंजती थी और संगीत के नए रंग जन्म लेते थे वहीं आज सन्नाटा पसरा है. टूटती दीवारें, जर्जर होती लकड़ी की सीढ़ियां और सीलन में दम तोड़ती यादें इस बात की गवाही दे रही हैं कि देश के महान गायक की सबसे बड़ी धरोहर अब संरक्षण की आस में है.

दीमक की भेंट चढ़ा घर

बंगले के अंदर जिस रूम में किशोर कुमार की मां गौरी देवी की तस्वीर रखी हुई है, वह पूरी तरह सीलन और बारिश की वजह से जर्जर हो चुका है. उनके मां की तस्वीर पूरी तरह खराब हो चुकी है और पूजा घर टूट चुका है. घर की सीढ़िया गिरने की कगार पर हैं और घर का अधिकांश सामान दीमक की भेंट चढ़ चुका है.

4 दशक से नहीं खुला कमरे का ताला

बीते 5 दशक से बंगले की देखरेख कर रहे चौकीदार सीताराम बताते हैं कि जब किशोर कुमार खंडवा आते थे, तब दोस्तों और रिश्तेदारों की महफिलें सजती थीं, लेकिन उनके निधन के साथ ही इस बंगले की रौनक खत्म हो गई है. करीब 40 सालों से कई रूम के ताले तक नहीं खुले हैं, जिसकी वजह से अधिकतर सामान खराब हो गया है. जिसमें पलंग, अलमारी, ग्रामोफोन और अन्य निजी सामान शामिल है.

100 साल पुरानी है विरासत (ETV Bharat)

जीवन की अंतिम इच्छा अधूरी

चौकीदार सीताराम ने किशोर कुमार को याद करते हुए कहा, "किशोर दा खंडवा से बेहद प्रेम करते थे. वह जीवन के अंतिम दिनों में खंडवा में ही रहना चाहते थे, लेकिन यह सपना अधूरा रह गया. उनका अंतिम संस्कार यहीं हुआ है. उनके देहांत के बाद परिवार का कोई भी सदस्य दोबारा लौटकर नहीं आया है."

खंडवा का पुश्तैनी घर बयां कर रहा बदहाली की कहानी (ETV Bharat)

ऐतिहासिक धरोहर को संग्रहालय बनाने की डिमांड

हर वर्ष किशोर कुमार की जयंती और पुण्यतिथि पर देशभर से हजारों प्रशंसक खंडवा पहुंचते हैं. उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ वे गांगुली हाउस भी देखने आते हैं, लेकिन इसकी खस्ताहाल स्थिति देखकर भावुक हो उठते हैं. संगीत प्रेमियों की लंबे समय से मांग है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को संग्रहालय के रूप में विकसित कर संरक्षित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस घर को देख सकें, जहां से भारतीय संगीत जगत का एक अमर सितारा दुनिया को मिला है.

किशोर कुमार का खंडवा स्थित पैतृक घर बयां कर रही बदहाली की कहानी (ETV Bharat)

किशोर सांस्कृतिक प्रेरणामंच के प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया, "किशोर कुमार के बंगले को लेकर प्रदेश सरकार प्रयासरत है. परिवार से भी कई बार इस संबंध में चर्चा हुई है, लेकिन बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है. एक प्रतिनिधि मंडल भी परिवार से चर्चा कर चुका है."