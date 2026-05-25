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अवैध संबंध के चक्कर में गई तीन की जान, पति पत्नी और वो का खूनी अंत

इंदौर में पत्नी की हत्या कर खुद मौत को गले लगाया, गम में खंडवा में प्रेमी ने भी दी जान, दीपक सपकाल की रिपोर्ट.

Khandwa extra marital affair Killed 3
अवैध संबंध के चक्कर में गई तीन की जान (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 6:36 PM IST

3 Min Read
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खंडवा : इंदौर के मेघदूत नगर में पत्नी की गला घोंट कर हत्या करने के बाद पति ने आत्महत्या कर ली थी. वहीं, अब इस मामले में महिला के कथित प्रेमी ने भी आत्महत्या कर ली है. पति-पत्नी और वो के इस चौंकाने वाले मामले में नया मोड़ सामने आया है, जिसके तार इंदौर से खंडवा तक जुड़ गए हैं. पुलिस के मुताबिक पति ने जिस युवक पर पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था, उसने भी अपनी जान दे दी.

खंडवा में आत्महत्या, इंदौर से जुड़े तार

जिले के पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम घाटाखेड़ी में रहने वाले युवक कवीश (बदला हुआ नाम) ने रविवार को आत्महत्या कर ली. वह पिछले 10 सालों से इंदौर के पास पीथमपुर में एक कंपनी के जॉब कर रहा था. इस दौरान उसकी दोस्ती इंदौर की रहने वाली महिला से हुई थी. पुलिस के मुताबिक इंदौर में रहते हुए कवीश और उस महिला की दोस्ती करीबियों में बदल गई, जबकि महिला विवाहित थी. कवीश और महिला के बीच चल रहे अवैध संबंधों की जानकारी महिला के पति को लग गई थी.

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महिला के पति को लग गई थी अवैध संबंधों की भनक (IANS)

महिला के पति ने दी थी धमकी

कवीश के पिता ने पुलिस को बताया कि तीन दिन पहले महिला का पति अपने परिवार के साथ पीथमपुर आया था. उसने घर आकर जमकर हंगामा किया. इस दौरान मारपीट भी हुई थी, जिसकी शिकायत थाने में की थी. महिला के पति ने कवीश को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

अस्पताल ले जाते वक्त मौत

रविवार शाम कवीश जब घर लौटा तो उसके मुंह से जहरीले पदार्थ की दुर्गंध आ रही थी. तभी पास खड़ी बहन को सतीश ने कहा कि माता-पिता का ध्यान रखना. इसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे गंभीर हालत में बोरगांव के अस्पताल ले जाया गया. यहा से उसे शहर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया. इसी बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई.

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