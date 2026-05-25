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अवैध संबंध के चक्कर में गई तीन की जान, पति पत्नी और वो का खूनी अंत

खंडवा : इंदौर के मेघदूत नगर में पत्नी की गला घोंट कर हत्या करने के बाद पति ने आत्महत्या कर ली थी. वहीं, अब इस मामले में महिला के कथित प्रेमी ने भी आत्महत्या कर ली है. पति-पत्नी और वो के इस चौंकाने वाले मामले में नया मोड़ सामने आया है, जिसके तार इंदौर से खंडवा तक जुड़ गए हैं. पुलिस के मुताबिक पति ने जिस युवक पर पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था, उसने भी अपनी जान दे दी.

खंडवा में आत्महत्या, इंदौर से जुड़े तार

जिले के पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम घाटाखेड़ी में रहने वाले युवक कवीश (बदला हुआ नाम) ने रविवार को आत्महत्या कर ली. वह पिछले 10 सालों से इंदौर के पास पीथमपुर में एक कंपनी के जॉब कर रहा था. इस दौरान उसकी दोस्ती इंदौर की रहने वाली महिला से हुई थी. पुलिस के मुताबिक इंदौर में रहते हुए कवीश और उस महिला की दोस्ती करीबियों में बदल गई, जबकि महिला विवाहित थी. कवीश और महिला के बीच चल रहे अवैध संबंधों की जानकारी महिला के पति को लग गई थी.