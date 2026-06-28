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जंगल में हल चलाने से रोका, वनकर्मियों पर अतिक्रमणकारियों ने किया खूनी हमला, 12 घायल

खंडवा के वन परिक्षेत्र गुड़ी के आमाखुजरी में वन विभाग पर हमला, अतिक्रमणकारियों को जंगल में हल चलाने से रोक रहे थे वनकर्मी.

Khandwa Encroachers attacked Forest Department Personnel
वनकर्मियों पर अतिक्रमणकारियों ने किया खूनी हमला, 12 घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 6:47 PM IST

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खंडवा: जंगल में अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग पर हमला कर गोफन, पत्थर और लट्ठ बरसाए. इस हमले में 12 वनकर्मी घायल हो गए जिसमें गंभीर घायल 6 वन कर्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है.

वन परिक्षेत्र गुड़ी के आमाखुजरी में अतिक्रमणकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया है. रोज को तरह वनकर्मी गश्त करते हुए आमाखुजरी पहुंचे. यहां लोग जंगल में खेती के लिए पेड़ों को काटकर हल चला रहे थे. यह देख वनकर्मी उन्हें रोकने लगे और बैलों को पकड़कर हल जब्त कर ले जाने लगे.

वन विभाग की टीम पर हमला

यह देख अतिक्रमण कर रहे लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया. महिलाएं और बच्चों सहित पुरुष भी पत्थर बरसाने लगे. इस पर वनकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस बीच महिलाओं ने वनकर्मियों को पकड़कर लट्ठ से पीटा, सिर पर पत्थर मारे.

12 से अधिक वनकर्मी घायल

इस हमले में 12 से अधिक वनकर्मी घायल हुए हैं जिसमें 6 को अधिक चोट आई है. पत्थर और लट्ठ लगने से वे वहीं गिर गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर वन विभाग ने जिला अस्पताल पहुंचाया. गंभीर घायल वनकर्मी ज्वाला सिंह, प्रदीप सिंह बघेल, रोमांक नायक, शैलेंद्र यादव, चंद्रपाल तोमर, राहुल लोधी और राजेश सिंह को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है.

घायल वनकर्मी राजेश सिंह ने बताया "हमारी ड्यूटी गश्त में लगी है. 15 कर्मी जब आमाखुजरी पहुंचे तो यहां अतिक्रमणकारी जंगल में हल चला रहे थे. बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे. उन्हें रोकते हुए जंगल से बाहर जाने को कहा, लेकिन वे नहीं माने और हमला कर दिया".

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जांच और कार्रवाई की मांग

इस घटना ने वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था, अधिकारियों की त्वरित प्रतिक्रिया और वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण जैसे गंभीर मुद्दों को फिर से सामने ला दिया है. कर्मचारियों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में इससे भी बड़े हादसे हो सकते हैं.

राकेश कुमार डामोर, डीएफओ ने बताया कि "आमखजूरी में वनकर्मियों पर हमला हुआ है. इस घटना के संबन्ध में पीपलोद थाने में शिकायत की है. जंगल को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी.

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