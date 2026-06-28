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जंगल में हल चलाने से रोका, वनकर्मियों पर अतिक्रमणकारियों ने किया खूनी हमला, 12 घायल

वनकर्मियों पर अतिक्रमणकारियों ने किया खूनी हमला, 12 घायल ( ETV Bharat )

खंडवा: जंगल में अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग पर हमला कर गोफन, पत्थर और लट्ठ बरसाए. इस हमले में 12 वनकर्मी घायल हो गए जिसमें गंभीर घायल 6 वन कर्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है.

वन परिक्षेत्र गुड़ी के आमाखुजरी में अतिक्रमणकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया है. रोज को तरह वनकर्मी गश्त करते हुए आमाखुजरी पहुंचे. यहां लोग जंगल में खेती के लिए पेड़ों को काटकर हल चला रहे थे. यह देख वनकर्मी उन्हें रोकने लगे और बैलों को पकड़कर हल जब्त कर ले जाने लगे.

वन विभाग की टीम पर हमला

यह देख अतिक्रमण कर रहे लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया. महिलाएं और बच्चों सहित पुरुष भी पत्थर बरसाने लगे. इस पर वनकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस बीच महिलाओं ने वनकर्मियों को पकड़कर लट्ठ से पीटा, सिर पर पत्थर मारे.

12 से अधिक वनकर्मी घायल

इस हमले में 12 से अधिक वनकर्मी घायल हुए हैं जिसमें 6 को अधिक चोट आई है. पत्थर और लट्ठ लगने से वे वहीं गिर गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर वन विभाग ने जिला अस्पताल पहुंचाया. गंभीर घायल वनकर्मी ज्वाला सिंह, प्रदीप सिंह बघेल, रोमांक नायक, शैलेंद्र यादव, चंद्रपाल तोमर, राहुल लोधी और राजेश सिंह को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है.