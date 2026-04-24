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खंडवा में पशुओं की चर्बी से बन रहा था नकली घी, खाल सहित भारी मात्रा में पशुओं के अंग बरामद

खंडवा में पशुओं की चर्बी को गला कर बनाया जा रहा था नकली घी, छापेमारी के दौरान जब्त पदार्थों की होगी फॉरेंसिक जांच.

KHANDWA GHEE FROM ANIMAL FAT
खंडवा में पशुओं की चर्बी से बन रहा था नकली घी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
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खंडवा: शहर के बीच इमलीपुरा क्षेत्र में बड़े स्तर पर चले रहे एक अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है. यहां एक मदरसे के सामने रहवासी क्षेत्र में संचालित कारखाना मिला है, जहां पशुओं की चर्बी को गला कर नकली घी बनाया जा रहा था. बड़ी मात्रा में डब्बों में भरकर रखी चर्बी और घी जैसा तरल पदार्थ बरामद किया गया है.

रहवासियों की शिकायत पर फैक्ट्री में हुई छापेमारी

इमलीपुरा क्षेत्र के बेगम पार्क के पास चर्बी से घी बनाए जाने का मामला सामने आया है. इस फैक्ट्री का मामला उजागर तब हुई जब रहवासियों ने इलाके में दुर्गंध आने और अवैध गतिविधियों की शिकायत की थी. जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर, नगर निगम उपायुक्त एसआर सितोले और मोघट पुलिस कार्रवाई करने पहुंची. सर्चिंग के दौरान एक गोडाउन के अंदर घुसकर जांच की, तो पता चला की यहां अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित की जा रही थी. जिसमें पशुओं के अंग और चर्बी से प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे थे. विशेष तौर पर चर्बी से नकली घी बनाए जाने की बात कही जा रही है.

चर्बी को पिघलाकर बना रहे थे घी (ETV Bharat)

चर्बी को पिघलाकर बना रहे थे घी

शुरूआती जांच में पशुओं की चर्बी को पिघलाकर घी बनाने की बात सामने आई है. कारखाने में एक तरफ खालों का ढेर लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पशुओं की हड्डियां पड़ी हुई थीं. गोडाउन से पशुओं की खाल, सींग और कंकाल भारी मात्रा में बरामद किया गया. इसके साथ ही 69 डिब्बों में भरकर रखी चर्बी, खाल, हड्डियां और कैमिकल जब्त किये गये हैं.

सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर ने बताया कि "रहवासियों ने ​शिकायत की थी कि बेगम पार्क के सामने इमलीपुरा में अनवर कुरैशी का मकान है. इस मकान में बने गोडाउन में अवैध रूप से पशुओं की कटिंग कर खाल निकालने व चर्बी गलाने का काम किया जा रहा था. इस सूचना पर छापामार कार्रवाई की है. लोगों की ​शिकायत सही मिली है. जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

Khandwa animal remains recovered
छापेमारी में भारी मात्रा में खाल और ​69 डिब्बे जब्त (ETV Bharat)

जब्त पदार्थों की होगी फॉरेंसिक जांच

पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सक मनीष कश्यप ने बताया कि "डिब्बों में चर्बी भरी मिली है. इसकी फॉरेंसिक जांच करवा रहे हैं. पशुओं के अंगों से बनने वाले पदार्थ यहां बनाए जा रहे थे. इसकी जांच जारी है." इस मामले की जानकारी लगते ही खंडवा विधायक कंचन तनवे भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि "जिला प्रशासन ने अच्छी कार्रवाई की है. अवैध कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए."

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