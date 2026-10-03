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खंडवा जेल में कैदियों की बच्चों से मुलाकात, कोई दादा की गोद में झूला, किसी ने पिता को बनाया घोड़ा

खंडवा जिला जेल में गूंजी बच्चों की किलकारी, लड़कियों ने पिता को गरबा करके दिखाया, विदाई में नम हुईं पिता की आंखें. रिपोर्ट- दीपक सपकाल

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खंडवा जिला जेल में कैदियों की बच्चों से मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 3:09 PM IST

3 Min Read
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खंडवा: जिला जेल में जेल प्रबंधन की ओर से 120 बंदियों की उनके बच्चों से विशेष मुलाकात कराई गई. लंबे समय से जेल में बंद पिता जब अपने बच्चों से मिले तो माहौल भावुक हो गया. प्रार्थना भवन में आयोजित मुलाकात के दौरान बच्चों ने पिता के साथ समय बिताया. किसी ने उनकी पीठ पर बैठकर घोड़े की सवारी की तो किसी बच्चे ने पिता के सामने गरबा कर अपनी प्रतिभा दिखाई. मुलाकात के दौरान बच्चों के लिए मिठाई, चॉकलेट और बैलून की भी व्यवस्था की गई थी.

कोई दादा की गोद में झूला, किसी ने पिता की पीठ को बनाया घोड़ा
मुलाकात के दौरान बच्चे अपने पिता, ताऊ और दादा से मिलकर बेहद खुश नजर आए. कोई बच्चा दादा की गोद में झूलता रहा तो किसी ने पिता की पीठ को ही अपना घोड़ा बना लिया. लंबे समय बाद बच्चों को सामने देखकर कई बंदी भावुक हो गए. बच्चों की मासूम हंसी के बीच कई पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े.

'पापा, मैंने गरबा सीखा है आपको दिखाऊंगी’
मुलाकात के दौरान एक बच्ची ने अपने पिता से कहा कि, ''उसने नवरात्रि के लिए गरबा सीखा है और वह उन्हें अपना डांस दिखाना चाहती है.'' इसके बाद बच्चों ने पिता के सामने गरबा किया. बेटियों को नाचते देखकर पिता उन्हें निहारते रहे. इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी और आंखों में भावुकता साफ दिखाई दी.

श्राद्ध पक्ष में 200 से अधिक बंदियों ने किया तर्पण
समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि, ''गांधी जयंती से दो दिन पहले जेल प्रबंधन की ओर से श्राद्ध पक्ष में भी विशेष व्यवस्था की गई थी. जेल परिसर में ही बंदियों के लिए श्राद्ध और तर्पण कराया गया, जिसमें 200 से अधिक बंदियों ने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान कई बंदी अपने परिजनों और पूर्वजों को याद कर भावुक हो गए.''

मिठाई, चॉकलेट और बैलून से खिले बच्चों के चेहरे
जेल अधीक्षक देवेंद्र कुमार सारस ने बताया​ कि, ''बच्चों के लिए मिठाई, चॉकलेट और बैलून की विशेष व्यवस्था की गई थी. बच्चों ने जेल प्रबंधन की ओर से मिली चॉकलेट अपने पिता के साथ भी साझा की. गांधी जयंती पर हुए इस आयोजन में कुल 120 बंदियों को उनके बच्चों से मिलवाया गया. इस अवसर पर जेल में स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया. शिविर में सर्दी, खांसी, बुखार, दांत दर्द और खुजली जैसी समस्याओं से पीड़ित बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. जांच के बाद चिकित्सकों ने आवश्यक परामर्श दिया और जरूरत के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराई गई.''

विदाई के वक्त पिता ने बेटियों को कहा- बेस्ट ऑफ लक
मुलाकात खत्म होने के बाद विदाई का समय सबसे भावुक रहा. कुछ बच्चियों की 3 अक्टूबर से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. जब वे जेल से बाहर निकलने लगीं तो एक पिता ने अपनी बेटियों को आवाज देकर कहा- बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना. पिता की आवाज सुनकर बेटियां भी पीछे मुड़कर उन्हें देखती रहीं.

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