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खंडवा जेल में कैदियों की बच्चों से मुलाकात, कोई दादा की गोद में झूला, किसी ने पिता को बनाया घोड़ा

खंडवा जिला जेल में कैदियों की बच्चों से मुलाकात ( ETV Bharat )

खंडवा: जिला जेल में जेल प्रबंधन की ओर से 120 बंदियों की उनके बच्चों से विशेष मुलाकात कराई गई. लंबे समय से जेल में बंद पिता जब अपने बच्चों से मिले तो माहौल भावुक हो गया. प्रार्थना भवन में आयोजित मुलाकात के दौरान बच्चों ने पिता के साथ समय बिताया. किसी ने उनकी पीठ पर बैठकर घोड़े की सवारी की तो किसी बच्चे ने पिता के सामने गरबा कर अपनी प्रतिभा दिखाई. मुलाकात के दौरान बच्चों के लिए मिठाई, चॉकलेट और बैलून की भी व्यवस्था की गई थी.