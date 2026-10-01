खंडवा के मदर मिल्क बैंक को नहीं मिला डी फ्रीज, इंतजार जरूरतमंद नवजातों पर भारी
खंडवा जिला अस्पताल में नवजातों को दूध देने के लिए मदर डोनर उपलब्ध हैं. एक माह बाद भी कलेक्शन की सुविधा शुरू नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 7:36 PM IST
खंडवा : नवजात के लिए मां का दूध सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि जीवन की पहली और सबसे जरूरी खुराक है. खासकर उन बच्चों के लिए, जिनकी मां किसी कारणवश पर्याप्त दूध नहीं पिला पा रही हैं. ऐसे नवजातों के लिए दूसरी मां के दूध की उपलब्धता बड़ी राहत बन सकती है. इसी उद्देश्य से मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल परिसर में अमृत कलश केंद्र (मदर मिल्क बैंक) शुरू किया गया, लेकिन जरूरी मशीनों के अभाव में यह सुविधा अब तक पूरी तरह शुरू नहीं हो सकी है. केंद्र को शुरू हुए एक माह बीत चुका है, लेकिन डी फ्रीज और ऑटो प्ले मशीन का इंतजार है.
मदर डोनर हैं, लेकिन कलेक्शन की सुविधा नहीं
अस्पताल में मदर डोनर उपलब्ध होने के बावजूद दूध को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने और जरूरत के समय दूसरे बच्चों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था अधूरी है. फिलहाल केंद्र में सेम मदर-सेम चाइल्ड की व्यवस्था के तहत मां अपने ही बच्चे को दूध पिला रही हैं. दूसरी ओर, जिन बच्चों को मां का दूध नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए केंद्र से मदद उपलब्ध नहीं हो पा रही है.
दो मशीनों के अभाव में अटकी सुविधा
मदर मिल्क बैंक को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए दूध के सुरक्षित संग्रहण और उपयोग में आने वाली जरूरी मशीनों की आवश्यकता है. इनमें डी फ्रीज और ऑटो प्ले मशीन शामिल हैं. इन मशीनों के उपलब्ध होने से दूध को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित रखने और जरूरतमंद नवजातों तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी. हालांकि, इनके नहीं मिलने से केंद्र की उपयोगिता सीमित बनी हुई है.
परिजनों को बाहर के दूध का सहारा
जिन नवजातों की माताओं को पर्याप्त दूध नहीं बन रहा है या किसी कारण से वे बच्चों को स्तनपान नहीं करा पा रही हैं, उनके परिजनों के सामने वैकल्पिक व्यवस्था करने की चुनौती है. ऐसे में उन्हें बाहर के दूध का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि अस्पताल परिसर में मदर मिल्क बैंक की शुरुआत इसी जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी.
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समय पर व्यवस्था शुरू होने की जरूरत
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. अनिरुद्ध कौशल का कहना है "डी फ्रीज और ऑटो प्ले मशीन के लिए विभाग को लिखा है. फ्रीज और मशीन के लिए ऑर्डर कर रहे हैं. शीघ्र ही यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी. केंद्र का उद्देश्य जिन बच्चों को मां का दूध नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भी सुरक्षित तरीके से दूध उपलब्ध कराना है."