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खंडवा के मदर मिल्क बैंक को नहीं मिला डी फ्रीज, इंतजार जरूरतमंद नवजातों पर भारी

खंडवा के मदर मिल्क बैंक को डी फ्रीज का इंतजार ( ETV BHARAT )

खंडवा : नवजात के लिए मां का दूध सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि जीवन की पहली और सबसे जरूरी खुराक है. खासकर उन बच्चों के लिए, जिनकी मां किसी कारणवश पर्याप्त दूध नहीं पिला पा रही हैं. ऐसे नवजातों के लिए दूसरी मां के दूध की उपलब्धता बड़ी राहत बन सकती है. इसी उद्देश्य से मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल परिसर में अमृत कलश केंद्र (मदर मिल्क बैंक) शुरू किया गया, लेकिन जरूरी मशीनों के अभाव में यह सुविधा अब तक पूरी तरह शुरू नहीं हो सकी है. केंद्र को शुरू हुए एक माह बीत चुका है, लेकिन डी फ्रीज और ऑटो प्ले मशीन का इंतजार है.