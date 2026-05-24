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सुप्रभातम और नमो नमः से शुरू हो रहे दिन, आम जनजीवन में लौट रहा देववाणी संस्कृत

खंडवा के शिक्षकों ने संस्कृत में संवाद के लिए बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, विदेश से मिली प्रेरणा के बाद शुरू हुआ अभियान. दीपक सपकल की रिपोर्ट

KHANDWA DEVVANI SANSKRIT CULTURE
व्हाट्सएप ग्रुप बना संस्कृत संवाद का माध्यम (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
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खंडवा: देववाणी संस्कृत, जिसे भारतीय संस्कृति और परंपरा की आत्मा माना जाता है, अब एक बार फिर आम जनजीवन में लौटती दिखाई दे रही है. खंडवा के शिक्षकों ने संस्कृत को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर उसे बोलचाल की भाषा बनाने का संकल्प लिया है. सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुई यह पहल अब धीरे-धीरे डिजिटल आंदोलन का रूप ले रही है.

व्हाट्सएप ग्रुप बना संस्कृत संवाद का माध्यम

शहर के सूरजकुंड स्कूल के शिक्षकों द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जहां रोजमर्रा की बातचीत केवल संस्कृत भाषा में की जाती है. यहां 'गुड मॉर्निंग' की जगह 'सुप्रभातम' और 'हैलो' की जगह 'नमो नमः' जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है. समूह के सदस्य दैनिक जीवन से जुड़े छोटे-बड़े विषयों पर संस्कृत में संवाद कर रहे हैं. इस पहल की खास बात यह है कि इसमें केवल खंडवा ही नहीं, बल्कि इंदौर, भोपाल सहित देश और विदेश के संस्कृत प्रेमी भी जुड़ रहे हैं. शिक्षकों का मानना है कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की आधारशिला है.

शिक्षकों ने संस्कृत में संवाद के लिए बनाया व्हाट्सएप ग्रुप (ETV Bharat)

संस्कृति से जुड़ने का माध्यम बन रही संस्कृत

शिक्षकों का कहना है कि यदि संस्कृत कमजोर होती है, तो हमारी सांस्कृतिक जड़ें भी कमजोर पड़ जाएंगी. इसी सोच के साथ ग्रुप में कठिन संस्कृत शब्दों के सरल पर्यायवाची साझा किए जा रहे हैं, ताकि आम लोग भी आसानी से संस्कृत बोलना सीख सकें. इस पहल का उद्देश्य संस्कृत को सहज और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करना है.

विदेश से मिली प्रेरणा, खंडवा में शुरू हुआ अभियान

शिक्षक चंपालाल पाटिल ने बताया कि "इस अभियान की प्रेरणा उस समय मिली, जब आयरलैंड में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए एक शिक्षक को राष्ट्रपति के हाथों पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया. इस खबर ने खंडवा के शिक्षकों को प्रेरित किया कि जब विदेशों में लोग संस्कृत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, तो भारत में इसे जनभाषा बनाने की पहल क्यों नहीं हो सकती. इसके बाद शिक्षकों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर संस्कृत में संवाद शुरू किया और देखते ही देखते यह पहल कई लोगों से जुड़ती चली गई."

स्कूलों तक पहुंचेगी पहल

शिक्षकों के संस्कृत प्रेम का असर अब शिक्षा व्यवस्था में भी दिखाई देने लगा है. संकुल प्रभारी संजय नींभोलकर ने बताया कि "संकुल स्तर पर इस पहल को लागू करने की तैयारी की जा रही है. गर्मी की छुट्टियों के बाद खंडवा जिले के स्कूलों में इसे शुरू करने की योजना बनाई गई है, ताकि बच्चों में प्रारंभ से ही संस्कृत के प्रति रुचि विकसित हो सके." शिक्षिका रश्मि तिवारी का मानना है कि "यदि नई पीढ़ी संस्कृत से जुड़ेगी, तो वह अपनी संस्कृति और परंपराओं को बेहतर ढंग से समझ पाएगी. यह छोटी-सी डिजिटल पहल अब एक बड़े सांस्कृतिक अभियान का रूप लेती दिखाई दे रही है."

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