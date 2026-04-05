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प्रदेशभर में कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी कांग्रेस, जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाया किसानों पर अत्याचार का आरोप

9 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी ( ETV Bharat )