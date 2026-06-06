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सिंहस्थ 2028 की तैयारी, करोड़ों से ओंकारेश्वर का मेकओवर, बनेंगे सड़क-होटल और परिक्रमा रथ

कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक बैठक के दौरान कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि, ''सिंहस्थ के लिए किए जा रहे विकास कार्यों के साथ स्थानीय नागरिकों के हितों की भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए विकास परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की बात प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए 15 सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश नगर परिषद सीएमओ को दिए हैं. यह समिति प्रभावित परिवारों और प्रशासन के बीच समन्वय का कार्य करेगी.''

खंडवा: सिंहस्थ 2028 को लेकर ओंकारेश्वर में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है. धार्मिक नगरी को विश्वस्तरीय सुविधाओं से जोड़ने के लिए सड़क, होटल, पार्किंग से लेकर तमाम तरह का कार्य किया जा रहा है. इसी क्रम में शुक्रवार को खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक आगम जैन ने ओंकारेश्वर पहुंचकर पुलिस कंट्रोल रूम मान्धाता में विभिन्न विभाग के अधिकारियों,जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में सिंहस्थ के चल रहे विकास कार्यों की प्रगति एवं प्रभावित नागरिकों की समस्याओं तथा पुनर्वास संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की.

"ॐकार" सर्किट हाउस परियोजना का विकास

समीक्षा बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी भी साझा की गई. अधिकारियों ने बताया कि, भगवान शंकराचार्य जी की दीक्षा स्थली गुरु गोविंद भगवतपाद गुफा का संरक्षण कार्य लगभग 75 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है. वहीं इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर एवं महेश्वर को जोड़ने वाली धार्मिक और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए "ॐकार" सर्किट हाउस परियोजना लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही है. जिसे अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

बनेंगे होटल, परिक्रमा पथ पर करोड़ों खर्च

इसके अलावा ओंकारेश्वर के तहसील कार्यालय के पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक होटल निर्माण प्रस्तावित है. जहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भोजन, विश्राम एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. ॐकार पर्वत परिक्रमा पथ के विकास पर लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसका कार्य जनवरी 2027 तक पूरा होने की संभावना है. अधिकारियों ने बताया मोरटक्का से ओंकारेश्वर फोरलेन सड़क परियोजना 134 करोड़ रुपये की लागत का कार्य लगभग 72 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है.

खंडवा कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति

तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में 21 जून को भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज चल रही हैं. शुक्रवार को खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक आगम जैन ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए. कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि, "राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर तैयारी की जाए. राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होना चाहिए.''

राष्ट्रपति, भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगी तथा राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी. राष्ट्रपति के साथ आने वाले अधिकारियों एवं विशिष्ट अतिथियों के ठहरने तथा आगमन की व्यवस्थाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई. प्रशासन द्वारा सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए. राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन को देखते हुए सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल के सभी मानकों का को देखा जा रहा है.