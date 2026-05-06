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बुजुर्ग किसान व बेटे ने जनसुनवाई में रो-रोकर व्यथा सुनाई तो मिली जेल, जीतू पटवारी भड़के

बुजुर्ग किसान व बेटे को जनसुनवाई से बाहर कर जेल भेजा (ETV BHARAT)

जनसुनवाई में छैगांवमाखन तहसील के ग्राम बरूड़ निवासी किसान 74 वर्षीय रामनारायण अपने पुत्र श्याम के साथ आवेदन लेकर पहुंचे थे. उनका कहना था "उसकी भूमि खसरा नंबर 535 सतीश पिता रामेश्वर के नाम से दर्ज है, वह उन्हें खेत में जाने का रास्ता नहीं दे रहा है." इस मामले में उसने राजस्व अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की थी. कलेक्टर द्वारा 13 अप्रेल 2026 को आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करते हुए रास्ता देने के आदेश दिया गया. इसके बाद भी उन्हें रास्ता नहीं दिया जा रहा है.

इसकी जानकारी मिलते ही किसान के समर्थन में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया. कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया. देर रात पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खंडवा कलेक्टर से बात की, जिसके बाद दोनों को जमानत दी गई. बुधवार सुबह दोनों को रिहा किया गया.

खंडवा : मध्य प्रदेश में नौकरशाही कितनी बेलगाम और अमानवीय हो गई है, इसका सबसे जीता-जागता उदाहरण खंडवा की घटना है. मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में न्याय की गुहार लेकर आए किसान व उसके पुत्र को न्याय तो मिला नहीं उल्टा जेल मिली. सिटी मजिस्ट्रेट ने धारा 151 में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेज दिया.

किसान का कहना था "वह 3 साल से अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पा रहा है." किसान की सुनवाई कर कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने अपर कलेक्टर केआर बड़ोले को निर्देश दिए कि नियमानुसार कार्रवाई करें. इस बीच किसान व उनका पुत्र अपनी समस्या हल नहीं होने पर रो-रोकर तेज आवाज में अपनी बात कहने लगे. अफसरों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाने लगे.

इस दौरान पुलिस ने किसान और उसके पुत्र को सभागृह से बाहर किया. रिश्वतखोरी के आरोप लगाने पर सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर ने दोनों पिता-पुत्र पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिए कोतवाली पुलिस को बुला लिया. मंगलवार देर शाम दोनों पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया.

किसान को गिरफ्तार करने पर कांग्रेस ने दिया धरना (ETV BHARAT)

कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना

मामले की जानकारी लगते ही शाम को कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी, नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर व अन्य कार्यकर्ता किसान पिता-पुत्र की जमानत कराने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे. यहां सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर ने दोनों को जमानत देने से साफ मना कर दिया. इसके बाद कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए.

शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को मामले की जानकारी दी. जीतू पटवारी ने खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता से फोन पर चर्चा की. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और दोनों को जमानत दे दी गई.

किसान पिता-पुत्र पर हंगामा करने का आरोप

सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर का कहना है "किसान उग्र होकर हंगामा करने लगा था. दोनों पिता-पुत्र मारपीट पर उतारू हो गए थे. इसलिए दोनों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई. रिहाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं." खंडवा अपर कलेक्टर केआर बड़ोले का कहना है "किसानों के पास पहले जमानत की राशि नहीं थी, इसलिए उन्हें जेल भेजा गया था. शाम को निजी मुचलके पर दोनों को जमानत दे दी गई. दोनों की रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं."

खंडवा शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी का कहना है "किसान जब अपनी समस्या लेकर आता है तो समस्या हल करने की बजाए जेल भेजा जा रहा है. यहां तक कि किसान को गुंडा बताया जा रहा है. यह तो किसानों के साथ अन्याय है. हमने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. धारा 151 का दुरुपयोग पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है."