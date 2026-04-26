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मातम में बदली शादी की खुशियां, दीवार से टकराई कार, 3 दोस्तों की मौत, 2 गंभीर

रविवार को बलवाड़ा निवासी रिश्तेदार राजकुमार यादव की शादी थी. गांव से करीब 15 कार से गुड़ी के पास ग्राम लुन्हार में बारात गई थी. एक कार क्रमांक एमपी 12-सीए-7032 में मोहित, पुष्पक, ऋतिक, पवन और सावन सवार थे. बारात के साथ 5 युवक लुन्हार पहुंचे थे.

कार दुर्घटना ग्राम लुन्हार के पास हुई है. इस भीषण दुर्घटना में मोहित पिता स्वरूपचंद यादव (22), पुष्पक पिता जितेंद्र यादव (24) और ऋतिक पिता धर्मेंद्र यादव (24) की मौत हुई है. पवन पिता गोपाल (25) और सावन पिता राजेंद्र (24) घायल हुए हैं. 5 युवक एक ही गांव बलवाड़ा के रहने वाले हैं.

खंडवा: लुन्हार गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक परिवार की शादी की खु​शियां मातम में बदल गईं. दूल्हे के 3 दोस्तों की कार हादसे में मौत हो गई, वहीं 2 दोस्तों की हालत गंभीर बनी हुई है. वे दोस्त होने के साथ एक ही समाज के होने से आपस में रिश्तेदार भी हैं. जिला अस्पताल में परिजन और दोस्तों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

दीवार से टकराई कार, 3 दोस्तों की मौत (ETV Bharat)

बारात में जमकर नाचे, वापस आते समय हादसा

गांव बारात पहुंचने पर 5 युवक बारातियों के साथ जमकर नाचे. कुछ देर बाद पांचों कार में सवार होकर गुड़ी गांव पहुंचे. यहां नाश्ता करने के बाद कुछ देर बाद वापस लुन्हार के लिए निकले थे. इस बीच गांव से करीब आधा किमी दूर उनकी कार खंडहर गोडाउन की दीवार से टकरा गई. कंडेक्टर साइड और सामने से टकरा गई थी. दुर्घटना में कार में आगे बैठे 2 युवक और कंडेक्टर साइड बैठे मोहित, पुष्पक और ऋतिक को गंभीर चोट आई थीं. तीनों ने वहीं दम तोड़ दिया. पवन और सावन को गंभीर चोट आई है.

एयर बेग भी नहीं बचा पाए

लुन्हार के पास ही सड़क किनारे खंडहर गोडाउन है. तलघर में कमरे बने हुए हैं, ऊपर का हिस्सा खाली है. केवल दीवार और तलघर में जाने की सीढि़यां बनी हैं. कार इस गोडाउन दीवार से रगड़ते हुए सीढ़ी की दीवार से टकराई थी. इससे प्रेशर से एयर बेग खुल गए लेकिन वह भी युवकों की जान नहीं बचा पाए. बताया जाता है कि कार की स्पीड 100 से ऊपर थी. एयर बेग भी फट गए थे.

मामले की हो रही है जांच

हादसे की जानकारी लगने पर जिला अस्पताल में नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे और मोघट थाना प्रभारी धीरेश धारवाल भी अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने मृतकों के शवों को मरच्यूरी रूम में पहुंचाया. घटना को लेकर सीएसपी अभिनव बारंगे ने बताया कि हादसा पिपलौद थाना क्षेत्र में हुआ है. ओवर स्पीड और अनियंत्रित होकर कार दीवार से टकराई है. फिलहाल मर्ग कायम कर दुर्घटना की जांच की जा रही है.