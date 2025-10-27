ETV Bharat / state

खंडवा में मक्का के दाम को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा, इंदौर रोड पर किया चक्का जाम

खंडवा में मक्का के दाम को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम ( ETV Bharat )