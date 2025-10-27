ETV Bharat / state

खंडवा में मक्का के दाम को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा, इंदौर रोड पर किया चक्का जाम

खंडवा में मक्का का रेट नहीं मिलने से परेशान किसानों ने किया हंगामा. कई घंटे तक रहा यातायात बाधित. पुलिस ने हालात को किया काबू.

खंडवा में मक्का के दाम को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 9:29 PM IST

खंडवा: मक्का की भरपूर आवक के बावजूद फसल का उचित दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने इंदौर रोड स्थित मंडी तिराहे पर चक्का जाम कर दिया. किसानों का आरोप है कि मक्का मात्र 900 से 1 हजार रुपए क्विंटल खरीदा जा रहा है. जबकि इसकी लागत कहीं अधिक है. सरकार से तुरंत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मक्का खरीदी की मांग की.

सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी

सोमवार सुबह से नई अनाज मंडी में मक्का की जमकर आवक हुई. दोपहर में नीलामी शुरू हुई तो मक्का का दाम 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल लगाया गया. इससे नाराज किसानों ने वाहन लेकर मंडी तिराहे पर पहुंच गए और सड़क पर जाम कर दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारी ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए और मंडियों में सरकारी खरीद की व्यवस्था तुरंत शुरू की जाए. प्रदर्शन के कारण इंदौर रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया.

मक्का के दाम को लेकर किसान का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

किसानों ने किया चक्का जाम

पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने की कोशिश की. अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा और उचित समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. इसके बाद भी किसान प्रदर्शन करते रहे. शाम करीब 4:30 बजे तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहा, जिससे करीब 5 किमी तक वाहनों की लाइन लग गई.

MSP पर मक्का खरीदने की मांग

किसान नेता सुभाष पटेल ने बताया कि "मक्का उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है. खाद, बीज, मजदूरी और परिवहन के खर्चे पहले से अधिक हो गए हैं, लेकिन मंडी में लागत से भी कम भाव मिल रहा है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है. इस मामले में सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और मक्का की खरीद समर्थन मूल्य पर शुरू करनी चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके."

वहीं, मंडी सचिव ओपी खेड़े ने कहा, "आवक अधिक होने के कारण फिलहाल दामों में गिरावट आई है, लेकिन आने वाले दिनों में कीमतों में सुधार की संभावना है. मक्का की गुणवत्ता और नमी के आधार पर रेट में अंतर देखा जा रहा है. किसानों ने मांग की है कि खरीदी केंद्रों पर पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए और व्यापारियों द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाई जाए."

