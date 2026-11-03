ETV Bharat / state

दफ्तरों को चक्कर काट रही दिव्यांग बुजुर्ग महिला, 2 साल से पेंशन बंद, समग्र आईडी में बताया मृत

समग्र आईडी में महिला को मृत बताया ( ETV Bharat )

खंडवा: सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन भले ही तमाम प्रयासों के दावे करता हो, लेकिन नगर निगम की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक जीवित दिव्यांग और दृष्टिबाधित महिला को समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया गया. इसका खामियाजा महिला को अपनी पेंशन गंवाकर भुगतना पड़ रहा है.

पिछले दो साल से पेंशन बंद होने के कारण बुजुर्ग महिला के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. हैरानी की बात यह है कि महिला कई बार नगर निगम कार्यालय में आवेदन देकर अपनी समस्या बता चुकी है, लेकिन अब तक उसका निराकरण नहीं हुआ.