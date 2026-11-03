दफ्तरों को चक्कर काट रही दिव्यांग बुजुर्ग महिला, 2 साल से पेंशन बंद, समग्र आईडी में बताया मृत
खंडवा में जीवित महिला को समग्र आईडी में घोषित किया मृत, दिव्यांग महिला अपने जीवित होने का प्रमाण देने काट रही दफ्तरों के चक्कर. दीपक सपकाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:59 PM IST
खंडवा: सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन भले ही तमाम प्रयासों के दावे करता हो, लेकिन नगर निगम की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक जीवित दिव्यांग और दृष्टिबाधित महिला को समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया गया. इसका खामियाजा महिला को अपनी पेंशन गंवाकर भुगतना पड़ रहा है.
पिछले दो साल से पेंशन बंद होने के कारण बुजुर्ग महिला के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. हैरानी की बात यह है कि महिला कई बार नगर निगम कार्यालय में आवेदन देकर अपनी समस्या बता चुकी है, लेकिन अब तक उसका निराकरण नहीं हुआ.
21 सितंबर 2024 को समग्र आईडी में किया मृत दर्ज
निर्मल धाम, चीरा खदान निवासी शशिकला को 21 सितंबर 2024 को समग्र पोर्टल पर मृत दर्ज कर दिया गया था, जबकि महिला जीवित है. वह दिव्यांग होने के साथ दृष्टिबाधित भी है. परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है. ऐसे में शासन की ओर से मिलने वाली पेंशन ही उसके जीवन यापन का प्रमुख सहारा थी. समग्र आईडी में मृत दर्ज होने के बाद उसकी पेंशन बंद हो गई. इसके बाद से महिला और उसके परिजन सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं.
कई आवेदन के बाद भी नहीं हुआ निराकरण
महिला की ओर से नगर निगम में कई बार आवेदन देकर समग्र आईडी में सुधार कराने और पेंशन दोबारा शुरू करने की मांग की जा चुकी है. इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों ने अब तक समस्या का समाधान नहीं किया. महिला की परेशानी यह है कि उसे अपनी मौजूदगी और जीवित होने का प्रमाण देने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ रहा है.
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नेता प्रतिपक्ष ने उठाया मामला, कार्रवाई की मांग
नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौड़ मुल्लू ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा कि एक जीवित और असहाय महिला को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर देना गंभीर लापरवाही है. उन्होंने महिला की समग्र आईडी में तत्काल जीवित दर्ज कराने, बंद पड़ी पेंशन दोबारा शुरू करने और अब तक की बकाया राशि दिलाने की मांग की है. साथ ही इस गलती के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की जांच कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है.
इस मामले में जिला पंचायत सीईओ ऐश्वर्य वर्मा ने बताया कि "महिला की शिकायत के आधार पर मामले की जांच करवाई जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."