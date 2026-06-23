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खंडवा जिला अस्पताल परिसर में तांत्रिक ने फेंकी राख तो युवक बेहोश! दहशत में मची भगदड़

खंडवा में दो युवकों ने रील पर व्यू-लाइक बढ़ाने तंत्र-मंत्र का नाटक किया. पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार.

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रील वायरल कराने का फर्जी तरीका महंगा पड़ा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 2:47 PM IST

3 Min Read
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खंडवा : सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय होने की चाहत में युवा किस हद तक जा सकते हैं, इसका ताजा उदाहरण खंडवा के जिला अस्पताल परिसर में देखने को मिला. रील पर अधिक लाइक और व्यू पाने के लिए दो युवकों ने काले जादू और तांत्रिक विद्या पर आधारित एक रील बनाई. युवकों की इस हरकत से दहशत का माहौल बन गया. अस्पताल परिसर में अफवाह फैलने और लोगों में भय पैदा करने के मामले में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है.

राख फेंकते हुए बेहोश होने का नाटक

खंडवा मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल परिसर में दो दोस्त विनय और आयुष ने सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो शूट किया. योजना के तहत एक युवक को लोगों की भीड़ के बीच खड़ा किया गया, जबकि दूसरा युवक तांत्रिक के वेश में हाथ में राख लेकर पहुंचा. उसने आसपास मौजूद लोगों और महिलाओं से खाना देने की मांग की और कहा "यदि भोजन नहीं दिया तो भस्म कर देगा. महिलाएं डर की वजह से इधर-उधर भागने लगी. इसके बाद वह अपने ही दोस्त जिसे पहले से खड़ा कर रखा था, उसके पास गया."

रील पर व्यू-लाइक बढ़ाने तंत्र-मंत्र का नाटक (ETV BHARAT)

तांत्रिक का खेल देख महिलाएं भागी

युवक ने दोस्त से भी खाना ​खिलाने के लिए कहा. जब युवक ने खाना देने और रुपए देने से इनकार किया तो तांत्रिक बने युवक ने मंत्रोच्चार का नाटक करते हुए उस पर राख फेंकी. इसके बाद उसका साथी जमीन पर गिर गया. ये देखकर महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भागने लगी. घटना को वास्तविक समझकर अस्पताल परिसर में मौजूद लोग घबरा गए. कुछ युवक भी भय के कारण मौके से हट गए. कुछ ही मिनटों में यह चर्चा फैल गई कि अस्पताल में कोई तांत्रिक आया है, जो भोजन नहीं मिलने पर लोगों को भस्म कर देता है. इस घटनाक्रम ने अस्पताल परिसर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया.

गिरफ्तार होने से पहले रील पोस्ट की

पुलिस पूछताछ में दोनों युवकों ने स्वीकार किया कि रील उन्होंने केवल इंस्टाग्राम के लिए तैयार की थी. वीडियो को अधिक प्रभावी और डरावना बनाने के लिए वाइसओवर का इस्तेमाल भी किया गया. जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था. युवकों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 35 हजार फॉलोअर्स हैं. पुलिस कार्रवाई के बाद उन्होंने वीडियो हटाने की बात भी कही है. पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले युवक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील को पोस्ट कर चुके थे.

एसडीएम कोर्ट से मिली जमानत

इस मामले में थाना प्रभारी धीरेश धारवाल का कहना है "वीडियो के आधार पर विनय उर्फ जय चौहान निवासी रामनगर और आयुष खरे निवासी माता चौक को थाने बुलाकर पूछताछ की गई. इसके बाद दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा 151 के तहत कार्रवाई कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई."

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