खंडवा के बच्चे की 20 मिनट में सफल सर्जरी, पैरों की नसों से बंद हुआ दिल का छेद
खंडवा के 16 साल के बच्चे का इंदौर में सफल ऑपरेशन, डॉक्टरों ने बंद किया दिल में मौजूद 27 MM का छेद, 1 हजार में एक को होती है ये बीमारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 5:03 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश में इंदौर के एक निजी अस्पताल में बच्चे का जटिल ऑपरेशन किया गया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी. बच्चे को एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बीमारी थी. डॉक्टर ने इस ऑपरेशन के दौरान बच्चे के दिल में मौजूद 27 एमएम के छेद को सर्जरी के बाद बंद किया है. गरीब तबके के इस बच्चे के ऑपरेशन के लिए आयुष्मान योजना सहारा बनी.
खंडवा के 16 साल के बच्चे को ASD बीमारी
खंडवा के पास एक गांव में रहने वाले 16 वर्षीय बच्चे को एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (ASD) नामक बीमारी थी. इसमें दिल के ऊपरी दोनों चैम्बर्स के बीच छेद हो जाता है, जिससे शरीर में रक्त प्रवाह प्रभावित होता है. यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो फेफड़ों और हृदय पर गंभीर असर पड़ सकता है. किसान परिवार से आने वाला यह बच्चा लगातार थकान, घबराहट, सांस फूलना और कमजोरी जैसी समस्याओं से परेशान था.
दो महीनों में बच्चे की हालत हुई ज्यादा खराब
पिछले दो महीनों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह कई बार अचानक बेहोश हो जाता था. परिवार ने कई स्थानों पर इलाज करवाने का प्रयास किया, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण महंगा इलाज कराना संभव नहीं हो पा रहा था. ऐसे में जिंदगी और मौत से जूझ रहे 16 वर्षीय बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं होने और आर्थिक परेशानियों के चलते उसे बचाने को लेकर परिवार की उम्मीदें टूटने लगी थी.
आयुष्मान योजना से हुआ इलाज
आयुष्मान योजना के तहत डॉक्टरों ने अत्याधुनिक तकनीक की मदद से केवल 20 मिनट में पैरों की नसों के माध्यम से यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया. इस प्रक्रिया में एएसडी डिवाइस और सेप्टल ऑक्लूडर लगाया गया, जिससे दिल के छेद को बंद किया गया. आयुष्मान योजना के तहत इस ऑपरेशन को निःशुल्क किया गया.
इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी तकनीक से सर्जरी
पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप वर्मा ने बताया "पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी के बजाय इस मरीज का इलाज आधुनिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी तकनीक से किया गया. ऑपरेशन के दौरान पैरों की नसों के माध्यम से कैथेटर डालकर दिल तक पहुंचाया गया, वहां विशेष एएसडी डिवाइस एवं सेप्टल ऑक्लूडर लगाकर छेद को बंद किया गया. पूरी प्रक्रिया मात्र 20 मिनट में पूरी हो गई और मरीज को किसी बड़े चीरे या ओपन सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी. इस तरह की प्रक्रिया में मरीज जल्दी रिकवर होता है और संक्रमण का खतरा भी कम रहता है.
इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज
डॉ. सुदीप वर्मा ने बताया कि यदि बच्चों में लगातार थकान, घबराहट, सांस फूलना जैसे लक्षण दिखाई दें तो इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत हृदय रोग विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए. डॉक्टरों के अनुसार यह बीमारी जन्मजात हृदय रोग की श्रेणी में आती है. लगभग एक हजार बच्चों में से किसी एक को होती है. समय पर पहचान और उपचार नहीं मिलने पर यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है.
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दिल में छेद होने के प्रमुख लक्षण
- जल्दी थकान महसूस होना
- सांस फूलना
- बार-बार घबराहट होना
- कमजोरी और वजन कम बढ़ना
- सीने में दर्द या धड़कन तेज होना
- बार-बार बेहोश होना
- खेलकूद या शारीरिक गतिविधियों में परेशानी होना