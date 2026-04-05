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10वीं में फेल, लेकिन हौसले में पास, खंडवा के शख्स ने बदल दी हजारों किसानों की तकदीर

खंडवा के शख्स ने बदल दी हजारों किसानों की तकदीर ( ETV Bharat )