ETV Bharat / state

10वीं में फेल, लेकिन हौसले में पास, खंडवा के शख्स ने बदल दी हजारों किसानों की तकदीर

खंडवा के एक किसान ने हौसले से लिखी नई कामयाबी, रामसिंह काजले ने बदली हजारों किसानों की तकदीर, किसानों के साथ मिलकर बनाई कंपनी.

KHANDWA 10TH FAILED FARMER COMPANY
खंडवा के शख्स ने बदल दी हजारों किसानों की तकदीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 1:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खंडवा: अक्सर यह माना जाता है कि पढ़ाई में असफल होने के बाद जीवन की राहें सीमित हो जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा के एक छोटे से आदिवासी क्षेत्र खालवा के रहने वाले रामसिंह काजले ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. 10वीं कक्षा में असफल होने के बाद उन्होंने हार मानने के बजाय खेती को अपना भविष्य बनाया. आज वही साधारण किसान एक ऐसी कंपनी का संस्थापक है, जिससे हजारों किसान जुड़े हैं और सामूहिक ताकत के जरिए अपनी किस्मत बदल रहे हैं.

किसान ने शुरू की कंपनी, 2 हजार से ज्यादा किसान शामिल

खालवा गांव के रहने वाले रामसिंह काजले ने अकेले आगे बढ़ने के बजाय आसपास के किसानों को जोड़कर एक कंपनी की स्थापना की. जिसमें आज 34 से अधिक गांवों के करीब 2000 से ज्यादा किसान शामिल हैं. इस कंपनी की खास बात यह है कि इसमें सभी किसान ही शेयर होल्डर हैं, यानी मालिक भी वही हैं और संचालक भी. किसान रामसिंह अपने साथियों के साथ मुख्य रूप से जैविक 303 गेहूं के उत्पादन पर काम कर रहे है.

जैविक गेहूं का उत्पादन (ETV Bharat)

अपनी उपज कंपनी को देते हैं, जहां उसे बेहतर तरीके से प्रोसेस कर बाजार में बेचा जाता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि किसानों को उनकी मेहनत के अनुसार उचित मूल्य मिलने लगा, जो पहले नहीं मिल पाता था. अब लोगों में जैविक गेहूं की डिमांड है. इसी से किसानों के इस कंपनी को अब उम्मीदों के पंख लग गए हैं.

तृप्ति ब्रांड से मार्केट में एंट्री

किसानों की कंपनी ने अपने उत्पाद को पहचान देते हुए उसे तृप्ति नाम दिया है. वे अपने इस ब्रांड के गेहूं की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके सीधे बाजार में बेच रहे हैं. 33 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं की बिक्री हो रही है, जबकि 30 किलो का बैग लगभग 1000 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे किसानों की आय में सीधा इजाफा हुआ है.

KHANDWA FARMER RAMSINGH KAJLE
किसान ने गेहूं उत्पादन की कंपनी शुरू की (ETV Bharat)

जैविक गेहूं बना खालवा गांव की पहचान

किसानों को अपना जैविक गेहूं बेचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी. पहले जब मंडी में वे जैविक गेहूं लेकर जाते थे, तो आम गेहूं की तरह दाम मिलता था, लेकिन कंपनी बन जाने के बाद मंडी से गेहूं बेचने के मशक्कत खत्म हो गई. वर्ष 2017 से एक मजबूत संगठन बनाकर कंपनी की शुरुआत की. अब यह गेहूं खालवा क्षेत्र के किसानों की पहचान बन चुका है.

KHANDWA ORGANIC WHEAT CULTIVATING
जैविक 303 गेहूं का उत्पादन (ETV Bharat)

10वीं में फेल होने के बाद नहीं मानी हार

रामसिंह काजले का जीवन संघर्षों से भरा रहा. आर्थिक तंगी के कारण छात्रावास में रहकर पढ़ाई की, लेकिन 10वीं में असफल होने के बाद पढ़ाई छूट गई. किसान रामसिंह का कहना है कि "इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और किसानों को साथ लेकर अपनी अलग एक नई राह बनाई. अब किसान अपनी कंपनी के लिए खुद बीज तैयार करते हैं. जिससे अब उन्हें बाजार से बीज नहीं लेना पड़ता है. बाजार पर उनकी निर्भरता खत्म हो गई है. जैविक गेहूं से दाम भी मिल रहे हैं और जमीन की गुणवत्ता भी बढ़ी है.

किसानों का एक मजबूत मंच

आज यह कंपनी सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि किसानों के लिए एक मजबूत मंच बन चुकी है. इसमें हर जिम्मेदारी किसान ही निभा रहे हैं और मिलकर विकास की नई कहानी लिख रहे हैं.

TAGGED:

KHANDWA ORGANIC 303 WHEAT FARMING
KHANDWA FARMERS SHAREHOLDERS OWNERS
KHANDWA ORGANIC WHEAT CULTIVATING
KHANDWA FARMER RAMSINGH KAJLE
KHANDWA 10TH FAILED FARMER COMPANY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.