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विश्व शांति महोत्सव में जमकर बवाल, खान सर नहीं दिखें तो युवाओं ने तोड़ी कुर्सियां

गया: बिहार के गया स्थित ऐतिहासिक गांधी मैदान में 'पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया' के तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय 'विश्व शांति महोत्सव' के पहले ही दिन भारी हंगामा देखने को मिला. सर्वधर्म सद्भाव के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चर्चित शिक्षक खान सर के मंच पर न दिखने से नाराज छात्रों और युवाओं का सब्र टूट गया.

जीतन राम मांझी की मौजूदगी में हंगामा: महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, विभिन्न धर्मों के गुरुओं और प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. समारोह संपन्न होते ही जैसे ही यह खबर फैली कि खान सर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं. दर्शक दीर्घा में बैठे हजारों छात्र आक्रोशित हो गए. देखते ही देखते युवाओं ने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि आयोजकों ने खान सर के नाम का इस्तेमाल केवल भीड़ जुटाने और प्रचार के लिए किया है.

गया विश्व शांति महोत्सव में बवाल (ETV Bharat)

बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे: दरअसल, खान सर आज ही बोधगया में एक निजी अस्पताल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. 'विश्व शांति महोत्सव' के पोस्टरों और विज्ञापनों में भी उनका नाम प्रमुखता से दिया गया था, जिसे देखकर बड़ी संख्या में युवा उन्हें सुनने के लिए गांधी मैदान पहुंचे थे. हंगामे के बीच महोत्सव के सदस्य हलीम खान ने स्थिति को संभालने की कोशिश की.