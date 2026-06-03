'नहीं हैं तो क्या होगा..' हमले के बाद Khan Sir ने नीतीश कुमार को किया याद
खान सर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक समय के लिए लगा नीतीश कुमार नहीं हैं, क्या होगा नहीं होगा. पढ़ें पूरी खबर..
Published : June 3, 2026 at 12:51 PM IST
पटना: राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग संस्था पर मंगलवार की देर रात हमला किए जाने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है. खान सर ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को याद किया तो वर्तमान सीएम सम्राट चौधरी की पुलिस की तारीफ की.
नीतीश कुमार नहीं हैं तो क्या होगा..- खान सर: पटना वाले खान सर ने कोचिंग सेंटर के बाहर उमड़े छात्रों की भीड़ को हटाने का आग्रह किया और कहा कि आपलोग सड़क खाली कर दीजिए. पुलिस की कार्रवाई से हमलोग संतुष्ट हैं. रात भर से पुलिस के आला अफसर से लेकर सारे लोग तैनात थे. एक वक्त के लिए जब नीतीश कुमार नहीं हैं तो लगा कि क्या होगा नहीं होगा? लेकिन वर्तमान सीएम ने भी सख्त कदम उठाया है. रात भर पुलिस यहां थी.
"अभी तक पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं. रातभर से पुलिस के अफसर यहां तैनात थे. एक समय के लिए लगा नीतीश कुमार नहीं है क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं. रातभर 50-60 पुलिसकर्मी तैनात थे. हमलोग की सुरक्षा के लिए वे लोग तैनात थे. पुलिस ने छानबीन की और रातभर छापेमारी की है."- खान सर, शिक्षाविद्
फायरिंग से पुलिस का इनकार: खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की खबर के बाद पटना में तनाव बढ़ गया, जहां कोचिंग सेंटर्स ने एक-दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस ने कहा कि CCTV फुटेज में गोली चलने का कोई सबूत नहीं मिला है. एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया, और घटना की जांच चल रही है.
खान सर ने की सुरक्षा की मांग: खान सर ने कहा, हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से अभी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है. साथ ही खान सर ने धरना दे रहे छात्रों से अपील की, यहां से सभी छात्र वापस लौट जाएं.
JDU ने क्या कहा?: शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर पत्थरबाजी की घटना पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "कोई फायरिंग नहीं हुई. जैसे ही सूचना मिली, पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई. पुलिस जांच कर रही है और जो भी पत्थरबाजी के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा."
छात्र ने बतायी पूरी घटना: वहीं एक छात्र ने कहा कि कल की घटना करीब 10 बजकर 15-20 मिनट के आसपास हुई. क्योंकि हम 10 बजे यहां से निकल चुके थे. 10 बजे के 5-10 मिनट में हम लाइब्रेरी में जाते हैं, तो हम लाइब्रेरी से यहां से निकल चुके थे.
"उसके बाद जब हम रूम पर गए तो हम थोड़ा छत पर गए और पापा से बात कर रहे थे. उसी दौरान करीब 10 बजकर 20 मिनट पर गोली चलने की आवाज आई. वह गोली क्या थी, यह तो मुझे नहीं पता."- छात्र
हमले के पीछे किसका हाथ?: टाउन डीएसपी राजेश रंजन ने बताया, 2 जून की रात करीब 10:10 बजे कदमकुआं थाना अंतर्गत खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर पथराव और तोड़फोड़ की घटना हुई. पुलिस के अनुसार, CCTV फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ से पता चला कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े 15-20 लोगों ने ये हमला किया.
"हालांकि फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई. पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है, आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे."- राजेश रंजन,टाउन डीएसपी
हिरासत में तीन लोग: घटना के बाद बुधवार (3 जून) से मामले ने तूल पकड़ लिया है. घटना के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं सड़क पर उतर आए और खान सर की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
घटना का CCTV फुटेज आया सामने: घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में 8 से 10 युवक कोचिंग परिसर के बाहर मौजूद गार्ड के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. फुटेज में हमलावरों को ईंट-पत्थर फेंकते और कोचिंग संस्थान के पोस्टर फाड़ते हुए भी देखा जा सकता है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था.
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