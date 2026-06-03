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'नहीं हैं तो क्या होगा..' हमले के बाद Khan Sir ने नीतीश कुमार को किया याद

पटना: राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग संस्था पर मंगलवार की देर रात हमला किए जाने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है. खान सर ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को याद किया तो वर्तमान सीएम सम्राट चौधरी की पुलिस की तारीफ की.

नीतीश कुमार नहीं हैं तो क्या होगा..- खान सर: पटना वाले खान सर ने कोचिंग सेंटर के बाहर उमड़े छात्रों की भीड़ को हटाने का आग्रह किया और कहा कि आपलोग सड़क खाली कर दीजिए. पुलिस की कार्रवाई से हमलोग संतुष्ट हैं. रात भर से पुलिस के आला अफसर से लेकर सारे लोग तैनात थे. एक वक्त के लिए जब नीतीश कुमार नहीं हैं तो लगा कि क्या होगा नहीं होगा? लेकिन वर्तमान सीएम ने भी सख्त कदम उठाया है. रात भर पुलिस यहां थी.

Khan Sir का बड़ा बयान (ETV Bharat)

"अभी तक पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं. रातभर से पुलिस के अफसर यहां तैनात थे. एक समय के लिए लगा नीतीश कुमार नहीं है क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं. रातभर 50-60 पुलिसकर्मी तैनात थे. हमलोग की सुरक्षा के लिए वे लोग तैनात थे. पुलिस ने छानबीन की और रातभर छापेमारी की है."- खान सर, शिक्षाविद्

फायरिंग से पुलिस का इनकार: खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की खबर के बाद पटना में तनाव बढ़ गया, जहां कोचिंग सेंटर्स ने एक-दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस ने कहा कि CCTV फुटेज में गोली चलने का कोई सबूत नहीं मिला है. एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया, और घटना की जांच चल रही है.

छात्रों की उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

खान सर ने की सुरक्षा की मांग: खान सर ने कहा, हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से अभी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है. साथ ही खान सर ने धरना दे रहे छात्रों से अपील की, यहां से सभी छात्र वापस लौट जाएं.

JDU ने क्या कहा?: शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर पत्थरबाजी की घटना पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "कोई फायरिंग नहीं हुई. जैसे ही सूचना मिली, पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई. पुलिस जांच कर रही है और जो भी पत्थरबाजी के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा."